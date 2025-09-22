Jastrebac poražen kod Lugomira

Ovog vikenda odigrano je 6. kolo Zone Zapad. Ekipa Jastrepca iz Velikog Šiljegovca porazena je od ekipe Lugomira u Rakitovu, koja je pre ovog kola bila na poslednjem mestu na tabeli, rezultatom 3:1

Posle ovog kola zonaš iz Šiljegovca je ostao i bez trenera, pošto je dugogodišnji šef struke ovog kluba Bratislav Ivković podneo ostavku usled loših rezultata u prvih šest kola ovogodišnjeg prvenstva.

Jastrebac je osvojio samo 5 bodova, nalazi se na devetom mestu od dvanaest ekipa (koliko broji Zona Zapad). Ambicije pre početka prvenstva su bile napad na sam vrh tabele, pa će rukovodstvo kluba morati brzo da reaguje i što pre postavi novog trenera koji će imati zadatak da prodrma ekipu i krene sa pobedama i popravkom plasmana.

Ostali rezultati 6. kola Zone Zapad:

Sloga (Ć) – Sloga (D) 2:1, SFS Borac – Mladi Borac 2:1, Župa – Orlovi 1:2, OFK Kopaonik – Napredak 3:0, Vinogradar -Radnički 0:6.

Na tabeli vodi Radnički (Svilajnac) sa 15 bodova, ispred Sloge (Despotovac) i Orlova koji imaju po 12 bodova.