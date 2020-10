DSS: “Što se ostalog tiče, opozicija seje mržnju”

– Rimski državnik Marko Porcije Katon Stariji svaki svoj govor u rimskom senatu je završavao rečanicom “Što se ostaloga tiče, smatram da Kartaginu treba razoriti’’. To, ‘’ostalo’’ bilo je sve ono čega se u govoru nije dotakao, jer mu nije odgovaralo, a moglo je biti od najveće važnosti za državu. Ta manipulacija u današnjoj Srbiji doživljava svoj vrhunac – poručuje u svom saopštenju kruševački odbor Demokratske stranke Srbije, jedine parlamentarne opozicije u gradu.

– Bez obzira šta ih novinari pitali, bez obzira na to šta je opozicija stvarno rekla, bez obzira šta misleći ljudi javno izgovorili, predstavnici Srpske napredne stranke prvo slavodobitno nabroje sve ‘’svoje uspehe’’, a potom za sve ono na šta nisu odgovorili kažu: ‘’ONI nas mrze.’’ To, ‘’oni nas mrze’’, vređanje inteligencije naroda, jer vlast narodu poručuje da nije mentalno zreo da shvati šta se iza te floskule krije – upozorava DSS u svom saopštenju, reagujući na poslednju konferenciju za novinare kruševačkih naprednjaka.

Ocenjuje da je to bila “cela poenta njihove konferencije kao odgovor na argumente iznete na konferenciji DSS-a”, te kako bi “na nivou Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu ta imitacije zadate matrice za obraćanje narodu, izgledala karikaturalno, da nije opasna, jer prema njima (SNS), ONI su 4 (i slovima: četiri) odbornika Demokratske stranke Srbije koji ‘’seju politiku mržnje’’.

– Ni jedan protivargument, ni jedna citirana reč ili rečenica koja makar liči na mržnju, ni jedan dokaz da u nečemu nismo bili u pravu. Mi, ‘’sejači politike mržnje’’, mrzitelji smo, jer nismo prepoznali ‘’Grandiozne projekte za Kruševac 21. veka” koje je Srpska napredna stranka u Kruševcu ostvarila – konstatuje ovdašnji DSS, dodajući da se u saopštenju tim projektima neće baviti.

– Naša namera je da rukovodstvu i članovima Srpske napredne stranke u Kruševcu poručimo: MI VAS NE MRZIMO. Mi, kao i svaka opoziciona stranka, samo radimo svoj posao. Kritikujemo vlast. Trudimo se da to radimo na civilizovan i kulturan način, da budemo kritičari, a ne kritizeri. I umesto da ste srećni što postojimo, što predstavljamo samo mali ventil kroz koji veliki broj građana može da iskaže svoje nezadovoljstvo životom u našem Gradu, vi se trudite da tom strašnom etiketom ‘’mrzitelja’’ i taj glasić ugušite. Kao da vam je stalo da taj već prenaduvan balon što pre pukne – poručuje se u saopštenju jedine kruševačke parlamenatrne opozicione stranke.

– Moguće je i to da se vama, gospodo, na svakom koraku pričinjavaju mrzitelji, pa ih vidite i tamo gde ih ima i tamo gde ih nema. Možda su to oni koji ćute? Možda je to nekoliko hiljada onih koji drhte za radno mesto koje im od vas zavisi ili hiljade onih koji svoje radno mesto već osam godina od vas uzalud očekuju? Možda su to hiljade “motača kablova’’ i drugih koji rade za minimalac sa kojim ne mogu da prehrane porodicu? Možda su to hiljade penzionera koji izdržavaju svoju već ostarelu nezaposlenu decu i unučad ili hiljade onih koji ne mogu da podnesu vašu bahatost? Možda su to hiljade mladih, obrazovanih Kruševljana koji napuštaju naš grad da se nikada ne vrate da u njemu žive i pored vaših ‘’grandioznih projekata za Kruševac 21. veka“ – navodi se između ostalog u stranačkom saopštenju DSS-a u kome se na kraju kaže:

– Na kraju vam sasvim dobronamerno poručujemo. Prestanite to da radite. Nikakvo etiketiranje ne može sakriti stvarne učinke bilo koje vlasti, pa i vaše. Ne potcenjujte pamet građana Kruševca. Njihov ‘’carski grad’’ je po prosečnoj neto zaradi na 76. mestu u Srbiji. Mislite o tome kada budete ponovo obeležavali turističke lokacije u gradu.

N.B.

DSS: “Što se ostalog tiče, opozicija seje mržnju”

- Rimski državnik Marko Porcije Katon Stariji svaki svoj govor u rimskom senatu je završavao rečanicom ''Što se ostaloga tiče, smatram da Kartaginu treba razoriti’’. To, ‘’ostalo’’ bilo je sve ono čega se u govoru nije dotakao, jer mu nije odgovaralo, a moglo je biti od najveće važnosti za državu. Ta manipulacija u današnjoj Srbiji doživljava svoj vrhunac – poručuje u svom saopštenju kruševački odbor Demokratske stranke Srbije, jedine parlamentarne opozicije u gradu. - Bez obzira šta ih novinari pitali, bez obzira na to šta je opozicija stvarno rekla, bez obzira šta misleći ljudi javno izgovorili, predstavnici Srpske napredne stranke…