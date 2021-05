Sa skupštinskog zasedanja: Prepakivanje budžeta za 2021. godinu

– Budžet za 2021. godinu se ne razlikuje mnogo, uvećan je za stotinak miliona, ali se razlikuje način na koji će se ta sredstva trošiti jer to zahtevaju zakonski propisi i aktuelne okolnosti – rekla je gradonačelnica objašnjavajući razloge za rebalans gradskog budžeta koji sada iznosi 4,86 milijardi dinara. Na Skupštini je za nešto više od dva sata razmatrano i usvojeno više od 40 tačaka dnevnog reda.

– U 2021. godinu ušli smo sa realno planiranim budžetom, ali pandemija i dalje traje i morali smo se prilagođavati: masovna imunizacija, Hala sportova pretvorena u centar za imunizaciju, pomoć našim sugrađanima u vezi sa pandemijom, investicije koje smo iz našeg budžeta planirali, a stigle su iz ministarstava ili obratno, obaveza da ispoštujemo plan razvoja, kao i obaveze koje smo preneli iz 2020. godine da ih izmirimo u ovoj – objasnila je gradonačelnica Jasmina Palurović.

– Budžet se ne razlikuje mnogo od rebalansa, ali se razlikuje način kako smo morali da prepakujemo određene investicije i iz ministarstava i iz Republike, posebno infrastrukturne, vezane za puteve, jer Putevi Srbije će više od milijardu dinara uložiti u naše opštinske i državne puteve.

Ona je navela da je vrednost budžeta za 2021. sada 4,86 milijardi dinara, da je, u odnosu na plan, na prihodnoj strani povećan priliv sredstava iz poreza na zarade zbog povećanja minimalne zarade i novog zapošljavanja, te da su povećana i sredstva iz poreza na dobit, te kapitalni namenski transferi iz različitih ministarstava za 42,5 miliona dinara.

Kao primer navela je da nam iz republičkih para stiže 4,5 miliona za sanaciju i izmenu kotlarnica, 10 miliona za klizalište, 25 miliona za sportsko rekreacioni centar Jastrebac, te 3 miliona za izgradnju teretane u Lazarici.

S druge strane, rashodna strana izmenjena je, takođe zbog povećanja plata ali u javnom sektoru za 5 odsto, poskupljenja struje, ali i radova na obeležavanju 650 godina od nastanka Kruševca, pre svega uređenja Trga i izgradnje parka Kneza Lazara na Starom aerodromu.

Da rebalans budžeta nije na korist građanima smatra opozicioni odbornik Saša Anđelković (DSS), prema kome se u ovoj godini odustaje ili smanjuje obim infrastrukturnih radova u mesnim zajednicama i na školama, a „na uštrb toga milion dinara se troši na poklone za 650. godišnjicu grada, 12 miliona za zelene površine u Dino parku, 63 miliona za SRC Jastrebac…“,

Konstatovao je i da je centa rekonstrukcije Trga skočila na 2,8 miliona evra, a da je to više nego ulaganje u zdravstvo i socijalnu zaštitu, te da se za subvencije privatnim preduzećima izdvaja 13 puta manje nego za sportske objekte.

– DSS pita kada ćete se zaustaviti i pitati građane šta žele da se gradi u njihovom gradu – pitao je Anđelković uz ocenu da je javna rasprava, organizovana povodom predloga rebalansa, imala „nula građana“ i da su je vlasti organizovale „same za sebe“.

Na njegovo izlaganje reagovalo je više odbornika vladajuće koalicije, a predsednica odborničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“, Ivana Lazić izjavila je, između ostalog da je budžet razvojni i da se ravnomerno ulaže i u gradsku i u seoske sredine.

Većnik Živojin Miloradović se najviše bavio često korišćenom temom, a to je paralela između sadašnjeg i budžeta u vreme prethodne vlasti, a na jednu od opaski opozicije da Kruševac ima 15.000 nezaposlenih, izneo je poslednje podatke Nacionbalne službe zapošljavanja na kojoj je registrovano nešto više od 10.000 nezaposlenih.

– Kruševcu se svi dive. To izgleda nekima smeta, jer bi lakše došli na vlast da se u gradu ništa ne radi i gradi. Ti koji to žele, neće to imati. Mi iz SNS ćemo i dalje raditi i graditi, naredne godine ćemo imati još veći budžet – rekao je većnik Miloradović koji je na današnjoj sednici Skupštine dobio i „zeleno svetlo“ da ubuduće predstavlja državu u Skupštini Građevinske direkcije Srbije.

Odbornici su, inače, uz manju raspravu danas usvojili i izveštaj o završnom računu budžeta za prošlu godinu koju je, kako je podsetila gradonačelnica, obeležila pandemija, vanredno stanje i brojni neplanirani troškovi vezani za očuvanje zdravlja i života ljudi, ali je punjenje budžeta pokazalo da privreda ni tada nije posustala.

Ostale tačke dnevnog reda usvojene su praktično bez ikakve rasprave, a među njima su odluke o kreditnom zaduženju Toplane za 500 miliona dinara, desetak planova detaljne i generalne regulacije, te više kadrovskih rešenja.

Bez diskusije usvojeni su i izveštaj ombudsmana i Saveta za bezbednost saobraćaja, statut Apotekarske ustanove, izmene naziva ulica…

Suzana Milosavljević ponovo je izabrana za direktorku Turističke organizacije Kruševac, a reči hvale za njen prethodni rad izrekla je Ivana Lazić. Za direktora Istorijskog arhiva ponovo je imenovan Nenad Sokolović.

„Kruševac – grad pravoslavnih hrišćana“? Da će u godini jubileja „Kruševac celoj Srbiji i celom svetu poslati poruku da je ovo grad pravoslavnih hrišćana gde se poštuje pravoslavna vera“ rekao je odbornik SNS-a Miloš Dimić, isprovociran primedbama opozicije na troškove vezane za jubilej i izgradnju drugog spomenika Knezu Lazaru. – Zar u godini jubileja, kada slavimo nebeske pokrovitelje, da spomenik i crkva ne zasijaju u punom sjaju? Božja volja je bila da se taj projekat u ovo vreme realizuje – rekao je Dimić.

Gradonačelnica još jednom podelila lekciju iz patriotizma – Kada kritikujete podizanje spomenika caru Lazaru to je kao da kažete nemojte obeležavati 650 godina od osnivanja grada – poručila je gradonačelnica Jasmina Palurović opozicionim odbornicima nakon njihove kritike rebalansa gradskog budžeta. – Ne razumem zašto nekome bode oči da sređujemo naše dvorište, da se brinemo o našim građanima. Zar prihodi u budžetu dovoljno ne govore kakav nam je standard u gradu, već moramo da osudimo sređivanje i napredak? Vratite se na put pravoslavlja i istinoljublja da ovaj jubilej provedemo dostojanstveno i u miru i da odamo počast precima koji su nam omogućili da budemo i trajemo na ovim prostorima. Da možemo da sredimo trg, da podignemo spomenik našem osnivaču zbog koga smo ovde 650 godina – sa emotivnim nabojem je gradonačelnica završila svoju repliku.

