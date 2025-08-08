Danas verni slave Svetu Petku, jednu od najvoljenijih svetiteljki

Sveta prepodobnomučenica Paraskeva, u narodu poznata i kao Sveta Petka, jedna je od najvoljenijih svetiteljki pravoslavne crkve, koja se poštuje širom Srbije, ali i u drugim pravoslavnim zemljama. Njen život i dela ostavili su dubok trag u verskom životu naroda, a njen kult i dalje je jak i živahan

Sveta Petka pretrpela je mučeništvo u vreme kada je hrišćanstvo bilo progonjeno. Njeno stradanje i vernost Hristu ostavili su dubok utisak na sve koji su čuli za njen život i delo. Njeno telo preneto je u Carigrad, a kasnije u Trnovo, da bi na kraju bilo preneto u Beograd.

Kult Svete Petke snažno je prisutan u srpskoj tradiciji. Mnoge crkve i manastiri posvećeni su ovoj svetiteljki i veoma je važan praznik. Vernici joj se mole za zdravlje, pomoć i zaštitu, a mnogi svedoče o čudotvornim isceljenjima.

Sveta Petka zauzima značajno mesto i u narodnoj tradiciji i običajima. Praznovanje njenog dana praćeno je raznim običajima i verovanjima. Veruje se da ova svetiteljka štiti domove i porodice od zla i bolesti, te je njen kult duboko ukorenjen u srpskom narodu.

Sveta prepodobnomučenica Paraskeva – Sveta Petka ostaje simbol vere, nade i ljubavi. Njen život i dela nastavljaju da inspirišu i podstiču vernike širom sveta da žive pobožno i u skladu sa hrišćanskim vrednostima.