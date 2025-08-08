Deo grada bez vode

Postavljeno: 08.08.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti potrošači u Kruševcu u ulicama Martovskih žrtava, Aerodromska (od Rasinske do Jovana Rajića) sa pratećim ulicama, kao i u Čitluku u ulici Marka Miljanova

Takođe, zbog izrade vodovodnog priključka istog dana i u istom vremenskom periodu, bez vode će biti i potrošači u Čitluku u ulici Stevana Todorovića.

