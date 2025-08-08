8. avgust – Svetski dan mačaka

Postavljeno: 08.08.2025

Međunarodni dan mačaka, koji se obeležava 8. avgusta, posvećen je mačkama i svemu što one znače za nas, od njihovih šarmantnih osobina do njihove sposobnosti da nam ulepšaju dan

Mačke su ne samo fascinantne zbog svoje nepredvidivosti, već su i izuzetno korisne kao saputnici u svakodnevnom životu. Njihova prisutnost može značajno smanjiti nivo stresa i anksioznosti, dok njihova igra i maženje pružaju osećaj utehe i radosti. Ove elegantne životinje donose radost u domove širom sveta svojim jedinstvenim karakteristikama i ponašanjem.

Na Međunarodni dan mačaka, mnogi vlasnici mačaka organizuju posebne aktivnosti i pružaju dodatnu pažnju svojim ljubimcima. Takođe, ovaj dan je sjajna prilika za promociju odgovornog vlasništva i usvajanje mačaka iz azila.

Pomažući napuštenim mačkama, doprinosimo njihovom boljem životu i stvaramo veze koje obogaćuju naše vlastite živote.

Na današnji dan: Rođena diva Sanja Vučić

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

