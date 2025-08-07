Prajd karavan stiže u Kruševac: Za subotu najavljeni mirni protesti

Aktivisti i aktivistkinje Udruženja „Da se zna!“, jednog od organizatora Beograd Prajda, posetiće 9. avgusta Kragujevac i Kruševac i u oba grada održati mirne proteste u znak podrške LGBT+ osobama u ovom delu zemlje, gde je diskriminacija i nasilje motivisano homofobijom i transfobijom i dalje svakodnevica za mnoge, poručuju iz ovog udruženja

Takođe, ističu da će se u Kruševcu okupiti na Trgu Fontana, te da su ovi protesti deo Prajd karavana, akcije koja je počela 19. jula putovanjem u Niš i Leskovac. Dodaju da će nakon protesta u Kragujevcu i Kruševcu krajem avgusta uslediti protesti u Čačku i Užicu.

– Kao i u Nišu i Leskovcu, na ovim prostestima ćemo istaći ovogodišnji slogan Beograd Prajda – „Za porodicu“ i ovim činom želimo da naglasimo da LGBT+ osobe ne traže posebna prava, već želimo isto što i svi drugi ljudi – ljubav i prihvatanje, prvenstveno kod svojih najbližih, u porodici. Želimo i da porodice koje stvaramo sa svojim izabranim partnerom ili partnerkom budu pred zakonom prepoznate. A posebno želimo da pozovemo LGBT+ osobe na Beograd Prajd, gde negujemo ljubav i zajedništvo – porodične vrednosti – ističu iz Udruženja „Da se zna!“.

Ovo udruženje se bavi mapiranjem i dokumentovanjem slučajeva nasilja i diskriminacije prema LGBT+ osobama, te prema njihovim informacijama, neki od najtežih slučajeva koji su im ikada prijavljeni dolaze upravo iz gradova poput Kragujevca i Kruševca. Zbog toga smatraju da život LGBT+ osoba u ovim delovima Srbije može biti posebno težak, te poručuju da mirnim protestima žele da pošalju poruku ljubavi, tolerancije i prihvatanja, kao i da žele da veruju da će istim vrednostima biti i dočekani.

Inače, Udruženje „Da se zna!” je juče protiv deset lica podnelo krivičnu prijavu Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal zbog ugrožavanja sigurnosti aktivista i aktivistkinja uoči Prajd karavana, koji se u subotu 9. avgusta organizuje u Kragujevcu i Kruševcu.

– Ova lica su u komentarima na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk ispod objava najave Karavana pretila nasiljem i ubijanjem aktivista i aktivistkinja udruženja Da se zna! koji će u subotu doći u Kragujevac i Kruševac, čime su direktno ugrozila našu bezbednost. Udruženje Da se zna! preduzima sve mere bezbednosti, uključujući privatno obezbeđenje, protokole za kretanje i komunikaciju, kako bismo zaštitili sigurnost učesnika i učesnica Karavana – navodi se u saopštenju tog Udruženja, a prenosi Glas Šumadije.

