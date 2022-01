Danas slava odbojkaškog kluba Antena

Muški odbojkaški klub Antena, jesenji prvak Druge lige u prvom delu prvenstva sa deset susreta, isto toliko pobeda, danas obeležava krsnu slavu

Po rečima predsednika kluba Dragoslava Milovanovića, ovo je, za sada, najveći uspeh OK Antena i valja reći da su, po njegovim rečima, Kruševaljni bili prvi koji su igrali u Štrpcu na Kosovu i Metohiji od srpskih klubova, a ne Partizan kako se to do skoro pisalo.

– Mi smo prihvatili poziv ekipe iz Štrpca i pre nekoliko godina odigrali prvi meč na njihovom terenu, u prijateljskom duhu. Ovo u prvenstvu druge lige, gde smo zauzeli u prvom delu prvu poziciju, očekujemo da sačuvamo i u nastavku i evo nas na proleće u prvoligaškom društvu – kaže Milovanović.

Na proslavu slave kluba pozvani su svi igrači, naravno i svi oni koji su pristalice ovog kluba u gradu pod Bagdalom.

Lj. Marković