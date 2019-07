Brus: Protest građana sa obala Graševačke reke

U selu Žiljci, nadomak Brusa, održan je još jedan u nizu protesta, kojim žitelji ovog i drugih sela uz reku Graševku žele da zaštite svoja imanja i reku od, kako kažu, uništenja koje im preti izgradnjom derivacione minihidroelektrane. Podrška nihovom protestu stiže i od meštana Radmanova u kome je planirana gradnja još jedne MHE na Graševki, te od Odbora za zaštitu Jošaničke Banje koja već ima 15 povezanih MHE. Povodom gradnje derivacione MHE koja preti da zacevi 3,5 kilometara toka ove reke, oglasile su se i ekološke organizacije

– Imam kuću, imanje, sinove, unučiće i praunučiće. Moj deda je sišao sa brda pre 120 godina, radi te reke, nije imao gde da napoji volove…. Živimo jedni od poljoprivrede, drugi od poljoprivredne penzije. Imamo maline, kupine i len bašte… I sad dolaze da nas ugroze. Oduzimaju nam reku.Ukoliko nam uzmu reku ili neka me ubiju ili ću sam da se ubijem – reči su sedamdesetosmogodišnjeg Ratka Stojanovića koji je na protest došao sa celom svojom porodicom.

Na Graševačkoj reci , koja svojim tokom dugim 22 km, od Metođa na Kopaoniku, svetilišta iz trećeg veka u čijoj blizini izvire, do Brusa gde na njenim obalama postoji izvor lekovite termalne vode i ušća u reku Rasinu, prema katastru MHE iz 1984. godine postoji devet potencijalnih lokacija za izgradnju MHE. U međuvremenu, jedna, zbog koje su prošle godine takođe organizovani protesti, već je počela sa radom. Meštani su ovoga puta protestom pokušali da spreče gradnju sledeće, koja preti da, cevovodom dugim 3 i po kilometra, ostavi bez vode njihove njive, voćnjake i malinjake.

– Molimo vlast, molimo sve ljude da nas podrže. Moj pradeda je 1900. godine sišao sa vrha brda i tu osnovao domaćinstvo koje je sada jedno od najvećih u Žiljcima. Oni sada hoće da nas odjure i uzmu reku. Hoću da dignem svoj glas i da kažem da treba svi masovno da se dignemo protiv zla koje donose minihidroelektrane i da to nikako ne dozvolimo – kaže Jovan Stojanović čija je porodica spada u red najbrojnijih u Žiljcima.

Nikola Obradović je mlad čovek koji je zasnovao svoju porodicu i živi na samoj obali Graševačke reke.

– Reka nam znači sve. Ja sam tu ostao da živim . Moja deca sutra neće imati gde noge da okvase. Borićemo se, ako treba i životima, da sačuvamo ne samo svoja imanja već i reku koju smo nasledili od predaka – navodi on.

– Ovo ničemu ne vodi. Svi su ljudi sišli pored reke da bi živeli, da bi nešto imali.Ako nam uzmu reku, oni su nam uzeli život… Meni su ponudili neke novce, rekli su, tvoj će sin to da odradi, ja sam rekao, samo preko mene mrtvog. Tome mora da se stane na put – kaže jedan od meštana

Pored Žiljaka, lokacija za izgradnju još jedne MHE se nalazi na nekoliko kilometara uzvodno u selu Radmanovo čiji su meštani već nekoliko puta organizovali skupove, slične ovom u Žiljcima, i blokirali saobraćaj na putu prema Kopaoniku.

Za Savu Savića, penzionisano vojno lice , ovo nije borba za i protiv MHE već borba za državu koja se, kako kaže, ovde i sada brani.

– Ova dolina koja vodi sa Kopaonika do Rasine i Morave je od vitalnog značaja za opštinu, a mogu reći i za ovaj deo Srbije. Država se brani ovde. Ovakvim činom, ugrožavanjem opstanka, svesno ili nesvesno, podstičemo odlazak ljudi sa ovog prostora. Prekid vode, znači prekid života. Menjamo biodiverzitet, praznimo područje, a ono nam je predpolje odbrane Srbije…. Ljudi bi prihvatili da se voda uzme 100, 200 pa i 300 metara i da se posle toga vraća u korito, ali ovo što se radi na 3 – 4 kilometra, to je okupacija.

– Ja ne znam kome da se obratim, koga da zamolim, jer će da nam unište i mladost i selo – reči su Milena Savića, od čije se kuće u Radmanovu mašinska zgrada buduće MHE nalazi na samo nekoliko desetina metara.

Podrška iz Jošaničke Banje – HME, korist samo za nvestitore – Posle svega onoga što je Jošanička Banja doživela, stanovišta smo da Brus ne sme da poklekne i dozvoli da se i jedna derivaciona MHE izgradi na njenoj teritoriji.Ono što mi sada, posle nekoliko godina eksploatacije, vidimo je da sve više izvora presušuje i sve više bašta ostaje nepoorano. Brus i Župa žive od poljoprivrede i voćarstva, i ako se desi da i vama reke ostanu suve, kao nama, stanovništvo će morati odavde da se iseli – poučen svojim iskustvom kaže Aleksandar Drašković , član Odbora za zaštitu i razvoj Jošaničke Banje. Jošanička Banja ima 15 povezanih hidroelektrana od kojih se tri nalaze u zoni Nacionalnog parka “Kopaonik“. – Prava je istina da korist ima samo onaj ko je vlasnik hidrocentrale, da meštani ostaju bez vode, da ne mogu da obrađuju svoje zemljište, da će vremenom presušivati izvori i da ćemo mi sami sve to plaćati kroz onu stavku broj 6 za povlašćene proizvođače obnovljivih izvora energije – opominje dr Jelena Drmanac iz Odbora za zaštitu i razvoj Jošaničke Banje, i dodaje da mesta za optimizam nema ni kada su radna mesta u pitanju jer je ceo proces automatizovan pa je jedan radnik dovoljan na nekoliko mini hidroeletrana.

Eko pokreti: “Posledice se ne mogu ni pretpostaviti” – Mali vodotok je živi organizam koji sve vreme svog putovanja ima priliv i odliv voda. Jednim dugačkim cevovodom, u ovom konkretnom slučaju dužine 3,5 kilometara, vi taj deo cirkulacija voda prekidate. Kako to ne bi bio problem? Veliki je problem… Dolazi do drastičnih promena ekosistema a kakve će posledice biti, ne možemo čak ni da pretpostavimo – rekao je između ostalog okupljenim građanima na protestu, prof. dr Ratko Bajčetić, potpredsednik Zelene stranke. Udruženje građana “Rajko od Rasine“, koje se već godinama zalaže za očuvanje naših reka i redovno organizuje akcije čišćenja korita i obala Rasine i Graševke ,podržava bunt građana protiv MHE . Veroljub Milutinović član Udruženja posebno naglašava: – Nama su generacije ostavile tu netaknutu prirodu a mi smo izgleda rešili da ono što treba svakom čoveku, voda i vazduh, damo nekolicini, a ostali da nemaju prava na vodu… Zašto se ne grade branske, one na vetar, nego se uzima ljudima voda i ostavljaju se bez egzistencije.Pod parolom “U vinu je istina u vodi je spas“ Brusjanima su podršku pružili i ekolozi iz Aleksandrovca organizovani u Udruženju “Sačuvajmo župske reke“. – Došli smo da podržimo skup naših prijatelja iz Brusa. Kao i na Graševki, po katastru MHE iz 1984. godine, i na Rasini je planirano osam elektrana od Ribara do Željina a i na Brajkovini je planirano šest. Trudićemo se da sa lokalnom samoupravom zabranimo izgradnju MHE – kaže Vladimir Rašković, član Udruženja.

Brus: Protest građana sa obala Graševačke reke

