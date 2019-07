Žetva pšenice u toku, prinosi ispod proseka

Žetva pšenice je u Rasinskom okrugu obavljena na skoro polovini površina koje su bile pod tom žitaricom. Prinos od oko tri i po do četiri i po tone po hektaru, iako je nešto ispod višegodišnjeg proseka za naš kraj, je zadovoljavajući, s obzirom na to da cela godina nije bila povoljna za pšenicu, te su poljoprivednici očekivali i manji prinos. To je za krusevacgrad.rs rekla savetodavka za ratarstvo u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Radojka Nikolić

Ona je podsetila da je pšenica jesenas zasejana na svega tri hiljade hektara u Rasinskom okrugu, što je znatno manje od planiranih dvanest hiljada hektara. Do toga je došlo jer uslovi za setvu u oktobru i novembru nisu bili povoljni, odnosno bilo je veoma sušno te je pšenica sejana i van optimalnog roka. Nepovoljni uslovi za proizvodnju žitarica nastavljeni su na proleće.

-Prinosi pšenice se kreću od tri i po do četiri i po tone po hektaru. To je manje od višegodišnjeg proseka na našem terenu, ali je taj prinos dobar s obzirom na to da je cela godina bila loša i takvim prinosom možemo da budemo zadovoljni – kazala je Nikolićka.

Žetva je ovih dana prekinuta zbog padavina, a biće nastavljena čim one prestanu, odnosno kada poljoprovrednici procene da je moguće ući u njive.

Ona očekuje da bi žetva pšenice u Rasinskom okrugu mogla da se završi za desetak dana.

Žetva ječma, koji je uz ostale ozime žitarice zasejan na ukupno oko hijadu hektara u Rasinskom okrugu, je pri kraju. Prinos je znatno bolji od očekivanog, iznosi od tri do četiri tone po hektaru, što je zadovoljavajuće u odnosu na vremenske (ne)prilike.

Osim vremenskim uslovima poljoprivrednici su ove godine nezadovoljni i otkupnom cenom pšenice koja iznosi 17 dinara. Toliko za kilogram te žitarice u rasinskom kraju nude mlinovi i mešaone za stočnu hranu.

Trenutne padavine su, dodaje Nikolićka, dobrodošle za kukuruz, lucerku, krompir, jer tokom proteklih meseca dana na ovom području nije bilo značajnijih padavina. Usevima takodje prija i pad temperature jer su velike vrućine uticale na ispravanje te na ubrzavanje odredjenih faza razvića biljaka.

Kukuruz je, inače, u Rasinskom okrugu posejan na oko 38 hiljada hektara dok je planom bilo predvidjeno 40 hiljada hektara.

