Bioskopski repertoar

Na repertoaru bioskopa Kruševac aktuelna su dva filma, animirani “Pocrvenela panda 2D” koji će se prikazivati od 16 časova, i igrani, romantični film „Hoću muža“, koji će se davati u dva termina, od 18 i 20 časova.

U filmu „Hoću muža“ pratimo novinarku Ljubu, u čijem se životu sve odvija po planu: radi kao voditeljka na TV i ima uspešnog i bogatog verenika Roberta. Ali taj plan odlazi dođavola kad Ljubin mobilni prestane da radi pa ona zatraži da poziv obavi s telefona slučajnog prolaznika. To je Sergej, čiji je život do tada takođe proticao mirno i odmereno. Ovaj susret će pokrenuti seriju događaja koji će u potpunosti promeniti Ljubin i Sergejev život, a i njih same.

Animirani film „Pocrvenela panda“ govori o Mej Li, samouverenoj trinaestogodišnjakinji, koja je rastrzana između toga da bude poslušna ćerka i svoje ni malo prijatne adolescencije koja sa sobom nosi neprilagođenost. Kao da promene u njenim interesovanjima, vezama i telu nisu dovoljne, već kada god se previše uzbudi, što je za tinejdžera praktično – UVEK, ona se pretvori u ogromnu crvenu pandu!

Ova dva filma mogu se pogledati po ceni od 350 dinara, a prikazivaće se svakog dana do 2. aprila, sem 31. i 1. aprila, kada će sala bioskopa biti zauzeta zbog međunarodnog festivala „Zlatna kaciga“.

