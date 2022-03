Kako je „talasala“ korona tokom protekle dve godine

Tokom dve godine borbe i šest talasa korona virusa došli smo do skoro dva miliona obolelih u Srbiji, a bitku sa ovom bolešću je, prema podacima resornog Ministarstva, do sada izgubilo 15.746 lica. U Rasinskom okrugu do sada je obolelo oko 55.000 ljudi, dok podaci o broju preminulih, već duže vreme nisu dostupni javnosti. Struka kaže da je trenutna epidemiološka situacija stabilna, ali da je, imajući u vidu nedovoljan procenat vakcinisanih, neizvesno šta će se desiti sa pojavom nekog novog soja virusa.

Prvi slučaj oboljevanja od korona virusa u Rasinskom okrugu potvrđen je 20. marta 2020. godine, samo dve nedelje nakon što je u Bačkoj Topoli registrovan nulti pacijent. Od, u Okrugu ukupno 44 obolela u mesecu kada je pandemija proglašena, došlo se do skoro 55.000 zaraženih.

Tokom prve godine bitku sa koronom u Okrugu izgubilo je 359 ljudi, a podaci o broju preminulih do danas, nisu dostupni javnosti, kao ni to da li je više obolelih žena ili muškaraca, koja starosna grupa je najzastupljenija među obolelima, niti koliko je godina imao najmlađi, a koliko najstariji pacijent koji je izgubio bitku sa ovim virusom.

Kako je virus „skakao i padao“ tokom ove dve godine

Prema rečima epidemiologa Predraga Pavlovića, direktora kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, tokom dve godine bilo je ukupno šest talasa korona virusa.

–Što se Rasinskog okruga tiče, vrh prvog talasa zabeležen je u aprilu 2020-te, sa 77 obolelih u jednoj nedelji. Sledeći se desio samo tri meseca kasnije, odnosno, u julu kada se taj broj utrostručio, sa 224 nova slučaja za sedam dana. U novembru iste godine, kada je bilo i najviše preminulih od posledica korona virusa, registrovano je u jednoj sedmici 1.396 novih slučajeva, nakon čega se jedno izvesno vreme beleži pad obolelih – kaže doktor Pavlović.

Četvrti talas desio se martu naredne godine, sa najviše 1.117 novoobolelih u nedelji, potom je usledilo zatišje, da bi u septembru, u petom talasu, obolelo 1.434 lica samo u jednoj nedelji.

–Taman kad su brojke ponovo počele da padaju, kao posledica odlaska na zimovanja i okupljanja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, ušli smo u novi i od početka epidemije najjači talas korone, gde je u poslednjoj nedelji januara ove godine registrovano čak 3.315 novoobolelih – kaže naš sagovornik.

U šestom talasu, gde je za veoma kratko vreme oboleo veliki broj ljudi, dominantan je bio omikron soj.

–Taj soj virusa je u velikom procentu davao lakšu kliničku sliku, verovatno je bilo i onih koji nisu imali nikakve simptome, pa se značajan broj građana nije ni javljao u kovid ambulantu. Procene su da je u ovom talasu, koji je bio najtenzivniji po broju obolelih, virusom zaražena skoro četvrtina stanovnika Okruga – procena je dr Pavlovića.

U ovom trenutku, kaže on, epidemiološka situacija je znatno bolja, sa mnogo manje obolelih, kod većine sa blažom formom bolesti.

–Broj novozaraženih spustio se na oko 400 na nedeljnom nivou, a visoka prokuženost daje nam prostora za optimizam u naredna dva, tri meseca, koliko traje prirodni imunitet nakon preležanog virusa. S obzirom na mali procenat vakcinisanih u Rasinskom okrugu, očekujem da posle tog vremena, sa pojavom nekog novog soja, a verovatno će ih biti još, broj zaraženih opet počne da raste – smatra Pavlović, navodeći da se ne može predvideti kakve će forme bolesti doneti neki novi soj virusa.

