Astronomska opservatorija stiže u Kruševac

Astronomsko udruženje „Eureka“ iz Kruševca najavilo je izgradnju Astronomske opservatorije koja će se nalaziti u okviru zabavnog parka „Šarengrad“. Nova opservatorija u Kruševcu biće peta javna opservatorija u Srbiji, radovi kreću u junu, a koji je značaj opservatorije i koje sve sadržaje ona pruža otkriva za naš portal Zoran Tomić, jedan od osnivača Udruženja “Eureka”

– Lokacija koju smo odabrali je povoljna za organizaciju posmatranja planeta, pojedinih galaksija i odličan je ambijent gde će se opservatorija uklopiti. Inače, kad posmatramo kroz teleskop zapravo posmatramo prošlost, park je zaista i tematski odličan za ovakav sadržaj koji će dobiti. Sama kupola neće biti standardna kao što obično zamišljamo, bela, sa sfernim krovom. Zapravo, biće mala drvena kućica sa pokretnim krovom pod koji ćemo staviti našu opremu koju smo godinama skupljali i koristili za aktivnosti na polju promocije astronomije-najavljuje Tomić.

Na ovaj način, „Eureka“ će svoju opremu konačno staviti pod krov. U novoj opservatoriji moći će da uživaju svi od 7 do 77 godina koji vole astronomiju i posmatraju objekte vidljive u datom trenutku.

-Biće to javna posmatranja određenih fenomena koji budu zanimljivi poput pomračenja Meseca i Sunca koja će biti do kraja godine, zatim klasično posmatranje Meseca, vidljivih planeta, fotografisanje istih. Planiramo i „Dan otvorenih vrata“, kad ćemo imati masovne posete opservatoriji. A organizovaćemo i predavanja u parku, jer on ima odličnu binu i ambijent za predavanja pod otvorenim nebom. Naravno, nastavljamo i sa „Onlajn zanimljivom astronomijom“ jer ćemo se truditi da ove događaje imamo paralelno i u virtuelnom svetu. Novina će biti škola astrofotografije koju ćemo pokrenuti, jer sad kad imamo fiksiranu opremu moći ćemo lakše da organizujemo radionice na ovu temu-uverava naš sagovornik.

Ovim projektom Kruševac postaje peti grad u Srbiji koji će imati javnu opservatoriju koju vodi AD „Ruđer Bošković“.

-Ova opservatorija je značajna jer ćemo imati dodatni sadržaj koji možemo ponuditi našim sugrađanima, ali i turistima koji posećuju naš grad. Astronomija je jedan od najzastupljenijih hobija na svetu. Nema zaista ni jedne osobe koju nekad nije privuklo da pogleda kroz teleskop i posmatra noćno nebo. Bilo da su to u pitanju planete, Mesec, meteori ili kako ih zovemo zvezde padalice. Problem u astronomiji jeste što oprema nije jeftina, posebno ona za astrofotografiju, pa je potrebno ili da imate dovoljno finansija da bi je kupili ili veštinu da uštedite da bi je kupili. Ovako učinićemo ovu opremu dostupnu svima koji će moći da je koriste i zajedno sa nama iz „Eureke“ da se bave astronomijom-navodi on.

Kako kaže, za njega je lično ovaj projekat veoma važan jer je kao student učestovao i u izgradnji opservatorije u Nišu, a od uvek je želo da jedna takva opservatorija postoji i u našem gradu.

-Projekat u Nišu je započet 2012. godine, a završen 2013. u prvom kvartalu kad sam se inače vratio za Kruševac. Svečano otvaranje je bilo u maju mesecu i tad sam osećao ponos, jer nije mala stvar da jednom gradu poput Niša omogućite opservatoriju na koju su članovi AD „Alfa“ čekali od 1996. godine, a sa druge strane i tugu, jer tu opservatoriju nisam izgradio u svom rodnom gradu. Zato sam kao jedan od ciljeva sebi postavio da napravim opservatoriju u Kruševcu za šta sam imao podršku od gradskog vrha, posebno od tadašnjeg gradonačelnika Bratislava Gašića.Eto, posle 12 godina san postaje java, zahvaljujući tome što su grad i ustanove poput Turističke organizacije grada Kruševca i CSU Kruševac prepoznale ovo kao dobru ideju, mi je danas zajednički realizujemo, sa članovima tima iz AU „Eureka“ koje je inače danas najaktivnije i najuspešnije astronomsko udruženje u Srbiji. Ovo nisu moje reči, već reči ljudi poput Predraga Agatonovića, Jovana Aleksića, prof. dr Dragana Gajića i drugih eminentnih stručnjaka iz sveta astronomije u Srbiji-ističe Tomić.

Inače, za realizaciju ovog projekta Centar za promociju nauke izdvojio je 184.000 dinara.

-Vrednost samih radova je značajno veća. Prema projektu koji je za potrebe ovog projekta napravila firma ZGR „Vlasinac IGDA“ koja je i kreirala 2014. godine idejno rešenje kruševačke opservatorije kao centra za nauku, predviđa oko 194.000,00 dinara samo za izgradnju same zgrade. Oprema koja će biti smeštena u opservatoriji je oko 2.500 evra i nju smo dobili po konkursu Erste banke iz 2016. godine projektom „Nebo (ni)je granica“ kada smo promovisali astronomiju po selima na teritoriji opštine Kruševac. Od opreme tu je kompjuterizovana montaža, tubus sa ogledalima, set okulara, dve CCD kamere za snimanje neba i prenos posmatranja na internet-kaže Tomić.

Po projektnoj dinamici izgradnja opservatorije treba da krene u junu, do kada se očekuje potpisivanje ugovora sa Centrom za promociju nauke, a do kraja avgusta radovi će biti završeni, a Kruševljani će moći da uživaju u posmatranju nebeskih tela.

M. Stanković