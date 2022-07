U „Šarengradu“ se pravi prva opservatorija za urbanu astronomiju

Na prostoru parka “Šarengrad”, postavljanjem kamena temeljca,počela je izgradnja astronomske opservatorije, za čiji je jedinstveni projekat u zemlji, Centar za promociju nauke dodelio nagradu.

Pored posmatranja nebeskih tela, u parku će se održavati predavanja i radionice, a ljudi će imati priliku da se upoznaju sa kompjuterizovanim teleskopom, koji će tu biti smešten.

– Bitne su aktivnosti na onlajn sferi, koje uspešno realizujemo tri godine. Sa ovom opservatorijom moći ćemo da radimo posmatranja koja ćemo da prenosimo preko interneta. Ideja opservatorije jeste da pored noćnog posmatranja možemo da posmatramo i sunce pomoću posebnog filtera – rekao je predsednik Astronomskog udruženja „Eureka“, Zoran Tomić.

Završetak radova i svečano otvaranje, pete po redu opservatorije u Srbiji, očekuje se za mesec dana, a ovaj multifunkcionalni park postaće bogatiji za još jedan sadržaj.

– Ovo će biti prva opservatorija za urbanu astronomiju tog tipa u Srbiji, jer smo navikli da to budu mahom one sa kupolom. Ovo je inače opservatorija koja je montažnog karaktera i koja može brzo da se demontira i prebaci na bilo koju drugu lokaciju – objasnio je on.

U cilju popularizacije nauke, Tomić je govorio o značaju ovog projekta za Kruševac i ideji o stvaranju poluprofesionalne opservatorije na Jastrepcu.

– Dobićemo projektnu dokumentaciju kojom ćemo moći da imamo naš domaći proizvod tog modela opservatorije i koji će moći da se nudi i drugim gradovima u Srbiji i inostranstvu – dodao je on.

Projekat se organizuje u okviru poziva Centra za promociju nauke za 2022. godinu, a realizuju ga Astronomsko udruženje “Eureka”, Turistička organizacija grada Kruševca, Centar za stručno usavršavanje Kruševac uz podršku ZGR Vlasinac IGDA.

Najavljeno je i da će večeras na Bagdali, od 21 sat, biti organizovano javno posmatranje Supermeseca. Ovaj fenomen poznat je po tome što se podudara približno sa najkraćim rastojanjem koje postoji između Zemlje i Meseca, zbog čega će Mesec prividno delovati veći na nebu. Posetioci će moći da fotografišu Mesec, a za one koji nisu u mogućnosti da prisustvuju biće organizovano onlajn posmatranje preko YouTube kanala Eureka kutka. Ta aktivnost se sprovodi u okviru projekta Astronomski park Jastrebac 2022. godine, a organizuje ga “Eureka” u saradnji sa Kancelarijom za mlade.

Podsećamo i da se za ovogodišni, peti po redu, kamp na Jastrepcu, mladi mogu prijaviti do 25. jula. Kamp će se realizovati od 13. do 15. avgusta, uz finansijsku podršku Grada Kruševca, u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade.

