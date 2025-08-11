Igre bez granica u Šarengradu

Postavljeno: 11.08.2025

Tokom avgusta svakog vikenda u Zabavnom parku Šarengrad planiran je veliki broj događaja za najmlađe, pre svega sportskih aktivnosti, ali će biti organizovano posmatranje sunca, animatori, predstava, takmičenja

Sinoć su održane Igre bez granica.

Kao i svakog avgusta organizujemo dečije „Igre bez granica“. Organizujemo i dečije časove atletike, fudbala, odbojke i svih sportova koji utiču na pravilan razvoj dece. Posećenost je veoma velika. Nagrade su u vidu diploma, zahvalnica i medalja – rekao je Miloš Milanović iz Turističke organizacije grada Kruševca.

Foto: Screenshot YouTube/ RTK

Čarapanska princeza Sanja peva sutra na Trgu

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

