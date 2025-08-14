Održane Igre bez granica u Mitrovom Polju

Aleksandrovac je od 11. do 15. avgusta domaćin Omladinskog kampa „Razigrana Župa 2025“, koju organizuje Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom

Ovaj događaj okupio je preko 70 mladih učesnika iz Crne Gore, Republike Srpske, Nemačke, Austrije, Islanda i Hrvatske.

Kroz razne aktivnosti i umetničke radionice, mladi su imali priliku da se upoznaju sa župskom kulturnom baštinom kroz muzičke i folklorne nastupe, istorijom i tradicijom, te da ostanu povezani sa svojim korenima i razvijaju snažan osećaj nacionalnog identiteta.

Trećeg dana Kampa, učesnici su se zaputili u Mitrovo Polje, na terene Odmarališta „Milutin Andrejić“, gde je uz zvuke muzike, osmeh i takmičarski duh, održana mega zabava „Igre bez granica“. Takmičenje je uključivalo brzinu, snalažljivost, domišljatost, zabavu, nova poznanstva, nove uspomene. Čisti andrenalin u urnebesnim verzijama tradicionalnih igara, inspirisanih seoskim motivima.

Najboljima je pehare uručila, iako je suština bila da gosti ponesu lepe utiske i da igra bude fer plej, predsednica opštine Jelena Paunović, koja je naglasila da je posebno zadovoljstvo upoznati naše mlade ljude koji su došli iz različitih država regije i Evrope, sa nadom da su mnogo toga naučili i da će sa sobom poneti trajne i lepe uspomene iz župske lokalne zajednice.

Posle veoma aktivnog i edukativnog dana, gosti i domaćini su uživali u večernjem izlasku u grad, kao i odlasku na koncert beogradske grupe „Magla bend“, sa početkom u 21 sat, u gradskom Domu kulture.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac