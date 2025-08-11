OpenAI predstavio ChatGPT-5, najnapredniji AI do sada

Tehnološka javnost juče je dočekala lansiranje ChatGPT-5, nove generacije jezičkog modela kompanije OpenAI, koju mnogi već nazivaju najvećim iskorakom u veštačkoj inteligenciji do sada. Kompanija tvrdi da GPT-5 donosi sposobnost odgovora na „PhD nivou stručnosti“, kao i brže i preciznije rešavanje kompleksnih zadataka

Nova verzija dostupna je svim korisnicima ChatGPT platforme, uključujući i besplatne naloge, a dolazi u više varijanti – od laganog „mini“ modela, do naprednog „Pro“ i specijalizovanog „Thinking“ režima za složenije probleme. OpenAI navodi da je GPT-5 sposoban za rad u više modaliteta – tekst, slike, audio, pa čak i video i da je optimizovan za kodiranje, matematiku, zdravstvo i kreativno pisanje.

– GPT-5 je veliki korak ka našem cilju – opštoj veštačkoj inteligenciji – izjavio je Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, dodajući da model sada poseduje napredniji sistem za biranje odgovora u realnom vremenu, bez potrebe da korisnici ručno menjaju verzije.

Međutim, reakcije korisnika su podeljene. Dok jedni hvale izuzetne sposobnosti modela i brže generisanje sadržaja, drugi se žale na pravopisne greške, netačne geografske podatke, pa čak i izmišljene činjenice. Na društvenim mrežama mnogi traže povratak prethodnih verzija dok se „dečije bolesti“ ne otklone.

GPT-5 je već integrisan u Microsoftove proizvode poput Copilot-a, Office 365 i GitHub-a, a dostupan je i preko OpenAI API-ja, što znači da će ga uskoro koristiti i brojne druge aplikacije i servisi.

I dok se industrija pita da li je ovo trenutak koji će opravdati višegodišnji hajp oko veštačke inteligencije, jedno je jasno, GPT-5 je otvorio novo poglavlje u priči o AI-ju, a tek ćemo videti kako će ga korisnici i tržište prihvatiti.

