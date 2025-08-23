Završena arheološka istraživanja u Lazarevom gradu

Posle dva i po meseca završena su arheološka istraživanja u Areološkom parku „Lazarev grad”.

U saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, Narodni muzej Kruševac je sproveo arheološka istraživanja u Lazarevom gradu. Ova istraživanja donela su značajna saznanja o tehnikama zidanja temelja zidova i kula, njihovoj strukturi, a na jednom mestu arheolozi su došli i do predmeta iz perioda starčevačke kulture, odnosno mlađeg kamenog doba.

-Mi smo kroz reviziona arheološka istraživanja imali za cilj da istražimo delove grada koji do sada nisu istraženi i dobijemo neke nove rezultate i podatke vezane za temelje grada i glavne gradske kule (način i tehnika zidanja i dubinu temelja). Istraživali smo spoljni i zapadni deo temelja Velikog grada na prostoru gradskih kula i severnih gradskih bedema, kao i na prostoru Malog grada. Na prostoru kula pronašli smo srednjovekovne otpadne jame koje su nam donele puno srednjovekovnog arheološkog materijala – određene količine kuhinjskog posuđa, trpezne grnčarije i životinjskih kostiju. Treću jamu smo pronašli na prostoru unutrašnjeg dela zapadnog bedema- kazao je arheolog Narodnog muzeja Kruševac Marin Bugar.

Naredne godine otpočeće obnova Lazarevog grada i rekonstrukcija Donžon kule.

Foto: Screenshot YouTube RTK