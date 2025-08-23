U Biznis inkubatoru juče održana manifestacija „Moja Srbija – tačka povratka”

U Biznis inkubatoru Kruševac održana je manifestacija pod nazivom „Moja Srbija – tačka povratka”. Nakon dočeka i upoznavanja gostiju sa radom kruševačkog Biznis inkubatora, održan je prigodan program.

Ovom prilikom potpisan je Memorandum saradnje sa investitorima, povratnicima i predstavnicima Unije Srpske dijaspore, a sve u cilju što bolje saradnje žitelja Kruševca i naših ljudi iz inostranstva, ali pre svega povratka u rodni grad što većeg broja Kruševljana koji žive u dijaspori.

-Imamo tu čast da zajednički otvorimo kancelariju ekonomskog razvojnog centra, što je veoma značajno za Grad Kruševac i čitav Rasinski okrug. Ovo je jedan veliki korak napred. Želimo da se naši ljudi iz dijaspore vrate, ulažu u grad i razvijaju svoje biznise- istakla je direktorka Biznis inkubatora

Cilj ovakve saradnje je da se što više naših ljudi koji žive u inostranstvu vrati u Kruševac.

Manifestaciju je otvorila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, a prisustvovali su državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Boban Kostić, savetnik ministra i Ministarstvu nauke Zoran Tomić i predstavnici javnog i političkog života grada.

Foto: Screenshot YouTube RTK