Osnovna škola ,,Nada Popović” spremno dočekuje novu nastavnu godinu

Osnovna škola „Nada Popović“ spremno dočekuje novu nastavnu 2025-2026. godinu sa šest odeljenja prvaka.

-Ova najbrojnija škola na teriotoriji našeg grada ima ukupno 1.300 đaka u 48 odeljenja, a svih 169 osmaka je u prvom krugu uspešno položilo završni ispit i upisalo željene srednje škole. Mi ćemo i u narednom periodu konkurisati za pojedine projekte koji će još više povećati bezbednost đaka i zaposlenih – ističe direktorka osnovne škole ,,Nada Popović” Jelena Ivanović.

Direktorka je navela da je škola dobila trogodišnju akreditaciju za ERAZMUS projekte čija je realizacija u toku. U nastupajućoj školskoj godini nastaviće se opremanje učionica savremenim nastavnim sredstvima i realizacija tribina i radionica koje će doprineti kvalitetnijem obrazovanju.

-Prethodne godine posetili su nas nastavnici i učenici iz Slovenije i Poljske. Uverena sam da od ove razmene iskustava u obrazovanju učenika može dosta da se nauči, kako bismo bili još bolji u svakodnevnom radu sa đacima- navodi Ivanović.

U ovoj školi tokom leta radilo se na popravci delova fasade objekta gde je to bilo neophodno i krečenju pojedinih učionica, ali i uređenju i čišćenju svih prostorija i dvorišta.

Foto: Fejsbuk OŠ „Nada Popović“/ Screenshot YouTube RTK