Vučić posetio noćne radove na Moravskom koridoru: „Ovaj put je srce centralne Srbije“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih američkih država Entoni Godfri posetili su večeras gradilište Moravskog koridora na mostu koji se radi preko Zapadne Morave kod Makrešana. – Ovaj utoput će biti najširi autoput u Srbiji, biće potpšuno digitalizovan, biće pravo remek delo – rekao je Vučić, najavljujući da bi deonica do Kruševca mogla biti završena do marta naredne godine

Rad na deonici Moravskog koridora između Pojata i Preljine, koji je poveren konzorcijumu Behtel Enka, po Vučićevim rečima najbolje je organizovano gradilište u Srbiji. Nakon što je sa američkim ambasadorom obišao deonicu na kojoj se upravo podiže most preko Velike Morave kod mesta Makrešane, on se obratio medijima, rekavši da se izgradnjom ovog puta ispunjava san koji su ljud sanjali više od 70 godina.

–Ovaj utoput će biti najširi autoput u Srbiji, biće potpuno digitalizovan, biće pravo remek delo – rekao je Vučić, dodajući da na ovoj deonici radi 2700 ljudi i 950 mašina, da se radi i noću, te da je „dobro da ljudi vide da se ovde radi u više smena, da ljudi vide koliko je naporno raditi uprkos svim teškoćama“.

– Imamo bezbroj problema sa cenama građevinskog materijala koji zbog cene energenata skaču, imamo problem sa našim kamenolomima, ali ovi ljudi opet su hrabro ušli u sve, ispunjavaju sve norme, ruše i obaraju sve rekorde – ocenio je Vučić.

Izvođača je zamolio da deonica do Kruševca bude, kao što je najavljeno, gotova do marta naredne godine. – Lepo bi bilo da bude gotovo do marta, da može da se do Kruševca dođe autoputem. Gospodin Godfri je u pravu, to će nam privući nove investitore u Kruševac, Trstenik, lakše ćemo da odemo i sa ove strane na Kopaonik iako smo renovirali i put preko Jošanice.

Rekao je i da se u Srbiji poslednjih nekoliko godina gradi „sve što nije urađeno prethodnih sedamdeset“.

– Mi smo do sada uradili preko 350, u ovom trenutku radimo 370 kilometara i još 300 kilometara u pripremi. To je mnogo više autoputa nego što smo imali.

Na kraju je zahvalio ambasadoru na, kako je rekao, prijateljstvu brizi i želji da uradimo ovako veliki posao. Zahvalio je i Vladi Velike Britanije na poodršci u finansiranju ovog projekta, ali i „našim turskim prijateljima“

– Verujem da će ovo biti na ponos svim ljudima u Rasinskom okrugu i u Ćićevcu i u Kruševcu i u Vrvarinu, ali i u Brusu, Aleksandrovcu, Trsteniku, svim ljudima u Raškom okrugu, značiće mnogo i za Moravički okrug, Šumadijski okrug i mnogo će značiti za celu Srbiju – zaključio je Vučić.

–Moravski koridor je važan iz više aspekata, povezaće više od pola miliona ljudi ne samo fizički već i tehnički jer optički kablovi loji se postavljaju duž njegove trase služiće kao digitalna kičma čitavog regiona – rekao je ambasador SAD u Beogradu, Entoni Godfri.

On je dodao i da „značajno i mudro investiranje u infrastrukturu donosi preobražaj Srbije“, te da će autoputevi koji podsiču trgovinu učiniti da Srbije ostane bitan faktor na Balkanu i u Evropi.

–Moravski koridor je i važan signal stranim investitorima da Srbija želi fer utakmicu i proizvode vrhunskog kvaliteta, kao i da je spremna da podrži i realizuje veoma obimne projekte. Uveren sam da će ovaj autoput privući još više investicija i saradnje sa američkim firmama i to ne samo u domenu autoputeva, već i u oblasti energetike, IT sektora, sektora ekologije – najavio je ambasador Godfri.

Moravski koridor će biti dugačak 112 kilometara. Prilikom nedavne posete radovima direktor „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić, koji je uz ministra Momirovića i večeras bio u pratnji predsednika, rekao je da je u ovom trenutku od petlje Pojate do Kruševca u potpunosti otvorena trasa i da se radi na svih 27 kilometara.

Gradi se 10 mostova, tri nadvožnjaka i veliki broj drugih objekata, a pored izgradnje auto-puta, radi se i na 59 kilometara uređenja Morave. Gradi se i bedem dužine osam kilometara koji će braniti Kruševac od poplava.

