Otvoren „Aerodrom Rosulje“, uz svečani program i prisustvo predsednika države (VIDEO)

Prvi sportski aerodrom u okviru preduzeća „Aerodromi Srbije“, „Aerodrom Rosulje“, otvoren je danas u prisustvu predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, predstavnika državnih i lokalnih institucija, brojnih zvanica te građana. U svečanom programu, održanom tim povodom izvedeni su skokovi padobranaca i aeromiting.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, kazao je da je otvaranje ovog aerodroma primer kako se snovi ostvaruju, podsetivši da su mnogi u Srbiji za mnoge projekte govorili da su megalomanski, ali da su oni, ipak, završeni.

–Dragi Kruševljani, ovo je veliki početak. Osim za unutrašnji saobraćaj moraćemo ovaj aerodrom da osposobimo i da iz inostranstva mogu da sleću manji avioni, bar ATR, da se uradi terminal, to će doprineti daljem napretku, dolasku novih investicija, pogotovu nakon otvaranja autoputa (Moravskog koridora). Verujem da će ovde za godinu, dve, sletati ATR avioni i da će to doprineti i razvoju turizma Ribarske Banje, Jastrepca, da će ljudi dolaziti u manastir Nupare, da oni koji žele da dodju iz inostranstva u svoj Kruševac, Rasinu, u srce Srbije, to mogu da učine – kazao je, obraćaju će se okupljenima, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Da je, otvaranjem ovog aerodroma ostvarena trodecenijska ideja ovdašnjeg aerokluba „Mihajlo Živić“, kazao je njegov predsednik Aca Đorđević. On je podsetio na drugu tradiciju kluba, osnovanog 1925. godine, jednog od najstarijih na Balkanu, te kazao da je Klub 2020. godine dobio podršku Grada i države, nakon čega je ostvarena ideja o izgradnji ovog aerodroma, koja inače postoji od 1989. godine.

– Nadamo se da ćemo imati dalju podršku kako bi ovo postao medjunarodni aerodrom sa teminalnom, upravnom zgradom – kazao je on.

U okviru svečanog programa izvedeni su skokovi padobranaca te aeromiting.

Podsetimo da „Aerodrom Rosulje“ prema trenutnim gabaritima i dobijenim dozvolama, u domaćem saobraćaju mogu da koriste manje letilice, sa rasponom krila do 24 metra. U protekle dve godine, država je u njegovu izgradnju uložila oko 340 miliona dinara, a izgrađeni su poletno – sletna pista, staza za rulanje, hangar, pomoćne staze, uređene su prilazne površine, kompleks je ograđen, oko aerodroma je urađen patrolni put, po najvišim standardima bezbednosti. Aerodrom je rađen po standardima za putnički avion ATR, koji se koristi za regionalni saobraćaj, te će u budućnosti, ukoliko bude potrebno, moći da se koristi, uz produženje piste, za te namene.

Inače, u okviru današnje posete Rasinskom okrugu predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najpre obišao radove na izgradnji deonice Moravskog koridora, koja povezuje Pojate i Kruševac. Tada je kazao da očekuje da će ona biti završena do kraja godine, podsetivši da će to biti najsavremeniji auto-put u Srbiji.

Napomenuo je da je taj auto-put veoma važan za podizanje i Kruševca i Trstenika, gde treba uraditi industrijsku zonu i dovesti tri ili četiri fabrike, koje bi smanjile nezaposlenost. Kazao je i da je Kruševac u prethodnih deset godina značajno napredovao, da će dobiti auto-put, da se otvara aerodrom te da očekuje, kako je kroz šalu dodao da, znajući Batu (Bratislava Gašića) i gradonačelnicu Kruševca, sledeće zatraže da se u Kruševcu otvori kosmodrom. Vučić je naveo i da je tokom protekle decenije prosečna plata u Kruševcu porasla sa 290 evra na 571 evro.

Obilasku radova su prisustvovali i ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, vd direktora „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak i vd direktora „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić, ambasadorka Velike Britanije, Šan Meklaud, ambasador SAD, Kistofer Hil i ambasador Turske, Hami Aksoj te predstavnici lokalnih samouprava i kaompanije Behtel Enka, koja je izvođač radova.

