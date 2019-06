Vodostaj na rekama u porastu, ali u okvirima redovne odbrane od poplava

Vodostaj na kruševačim rekama, prema podacima koje je saopštilo Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave Kruševac, od jutros je u osetnom porastu, ali je trenutno u granicama redovne odbrane od poplava

Nadležni iz tog i Odeljenja komunalne policije i i Odeljenje za inspekcijske poslove su juče obišli kritične lokacije.

U Izveštaju je navedeno da je nakon obavljenog snimanja dronom utvrđeno je da je izlivanjem Zapadne Morave došlo do plavljenja većih površina poljoprivrednog zemljišta na teritorijama naseljenih mesta Bela Voda, Kukljin, Jasika i Šanac. Stanovništvo nije ugroženo.

– U naseljenom mestu Lazarevac došlo je do odrona koji ugrožava seoski put, PTT mrežu i niskonaponsku mrežu. U naseljenom mestu Ljubava nizvodno od škole na deonici od oko 30 metara bujica je odnela deo obale i ugrožava nov asfaltirani seoski put. Usled obilnih padavina došlo je do oštećenja puteva i nekategorisanih poljskih puteva. Klizište u Kruševici je ponovo aktivno, a urušio se pomoćni objekat vlasnika Miroljuba Smiljkovića. U pojednim selima je došlo do oštećenja lokalnih i nekategorisanih puteva, a u nekima su kanali pored puteva zapušeni te ih potrebno pročistiti – navedeno je u Izveštaju.

Inače, tokom jučerašnjeg dana u Kruševcu je palo 5,5 lirata kiše po metru kvadratnom, dok je prethhodnoh dana 8,7 litara po metru kvadratnom.

