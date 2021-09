Visoke cene paprike nisu pokolebale domaćice

Loše vremenske prilike uticale su rod paprike, pa je i njena cena ove godine nešto veće. Na zelenoj pijaci paprika se trenutno prodaje za 120 do 150 dinara, na kvantašu od 80 do 100 dinara za kilogram. Sugrađanima skupo, ali ajvar i dalje prave

Septembar je mesec kada počinje priprema zimnice. Prethodnih nedelja uglavnom se spremao paradajz u flašama, stigle su i šljive za džem, slatko pa i za rakiju, a od pre nekoliko dana ulice mirišu i na pečene paprike. Da je cena ovog povrća visoka slažu se i prodavci i kupci, ali se od tradicije pripeme ajvara ne odustaje.

Ponuda paprike na pijacama trenutno je dobra, cena se kreće od 110 do 150 dinara za kilogram, zavisno od kvaliteta, boje i svežine, s tim da su prodavci spremni i da cenu spuste, za kupce koji kupuju jednu ili više kutija od po 20 kilograma.

Pored paprike, poskupelo je i ulje i šećer, pa će za pripremu ajvara domaćice ove godine svakako morati da izdvoje dosta novca. Ako se ima u vidu da se od tri kilograma paprika može napraviti jedna tegla ajvara, jasno je da će zimnica biti papreno skupa.

Jedan od prodavaca na Novoj zelenoj pijaci, Dejan Ćurčić (50), koji povrće prodaje na nekoliko tezgi, kaže da je prodaja ove godine lošija.

– Slabo se prodaje. Cena paprike je visoka. Bile su suše, i paradajz i paprike su slabo rodile. Za vikend je prodaja nešto i bolja, ali danas je loša – Izjavljuje on.

Dejan preporučuje ljudima da kupe gotov ajvar ove godine, umesto što ga sami prave.

– Ova moja krupna crvena paprika je 150 dinara po kilogramu. Kad se to sabere bolje je da kupiš gotov ajvar – kaže on.

Dok smo razgovarali sa Dejanom, jedna žena je prišla tezgi da pita za cenu paprike. Čuvši cenu, odmahnula je rukom i nastavila dalje.

– Za tri dana cena paradajza skočila je sa 80 na 120 dinara po kilogramu. Nabavna cena paprike, kada je ja kupujem na veliko je 110 dinara. Skupo je meni a i drugima – zaključuje ovaj pijačni prodavac.

Mišljenje drugih prodavaca na pijaci je približno Dejanovom, gde kažu da cene jesu više ali da u jeku sezone ajvara prodaje ima „onako“.

LJ.S. (67) koja iz godine u godinu pravi ajvar rekla nam je da će ga i ove godine praviti, ali da ukoliko neko planira da ajvar prodaje, bolje je da pronađe drugi način da nešto zaradi.

– To ko pravi za sebe pa i može nešto da uradi, ovako, da se kupi paprika pa da se pravi ajvar za prodaju, to se uopšte ne isplati. Ja ću da pravim za sebe i decu – rekla je ona.

Na kvantaškoj pijaci cene su nešto niže, a manje su i gužve. Cene crvene paprike kreću od 80 dinara do 100 dinara po kilogramu, s tim što se paprika prodaje na kutije ili gajbe težine od 18 do 20 kilograma. Paradajz koji se na zelenim pijacama prodaje od 80 do 120 dinara po kilogramu, na „kvantašu“ se može kupiti za 700 dinara za gajbu od oko 11 kilograma.

– Kupila sam 20 kilograma paprike na „kvantašu“ po ceni od 100 dinara. Imala sam i papriku iz svoje bašte, ali sam preko toga dodala još tih 20 kilograma za ajvar. Može zelena paprika jeftinije da se nađe, ali ajvar se pravi od krupne crvene paprike – izjavila je Snežana Simonović (59) za KruševacGrad.

Domaćice kažu da papriku nije dovoljno kupiti, da od te paprike treba i znati ajvar napraviti, ali i dosta vremena uložiti.

– Paprika prvo mora da se ispeče, potom da se oljušti, da se samelje i onda se kuva. Ima tu mnogo posla. Od tih 20 kilograma paprike može da se napravi 7 kilograma ajvara – dodaje ona.

Pitali smo je, s obzirom na uloženo vreme, zašto ne kupi gotov ajvar.

– Mogu da kupim ajvar, ali volim da pravim svoje, domaće. Ukusnije je a i nema konzervansa. Jeste mnogo posla, ali je moje – mišljenja je Snežana.

L.S.