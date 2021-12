Promocija ženskog preduzetništva – Do uspeha po receptu firme “Sweet home”

Iako naziv preduzeća Sweet home (Slatka kuća) asocira na to da može biti slatko baviti se biznisom, istina je malo drugačija. Put do uspeha porodičnog preduzeća, koje je naša sagovornica Svetlana Miljković osnovala pre skoro dve i po decenije, umeo je da bude gorak i trnovit, ali se ona nikada nije pokajala što je tim putem krenula.

Porodično preduzeće “Sweet home” iz Brusa danas zapošljava 36 radnika, ima skoro 500 kooperanata od kojih otkupljuje voće, ima svoje zasade, pretežno maline, na oko 17 hektara. Jedan je od najvećih izvoznika smrznutog voća, odnosno maline, kupine, kajsije, jagode, šljive, iz Srbije, a kompletnu proizvodnju plasira na ino, pre svega tržište Evropske unije. “Topli” program, odnosno džemove, slatka i ajvar, pak, za sada pretežno prodaje na domaćem tržištu. U spravljanju ovih tradicionalnih proizvoda oslanja na proverene porodične recepte, dok je sa receptom za uspeh situacija drugačija.

– Recept za uspeh ne postoji, uvek morate da budete na izvoru informacija, da znate šta se dešava na svetskom tržištu voća. Odlazimo na svetske sajmove, na B2B susrete, koji su veoma bitni, svuda smo prisutni. To je način da se održimo u biznisu. Naš posao je specifičan, svake godine igramo ligu šampiona jer nikada isti proizvod nema dobru prodaju, osim maline. Naša fabrika je pod vedrim nebom, nikada ne znaš kako će da rodi voće, to je veoma stresan posao, ali se nikada nisam pokajala što sam otišla u preduzetničke vode – objašnjava generalna direktorka firme “Sweet home”, Svetlana Miljković.

Kada je 1997. godine, uvidevši da privatni sektor počinje da dobija primat nad društvenim, odlučila da napusti zemljoradničku zadrugu “Kopaoničanka” i osnuje svoju firmu, bila je jedna od retkih žena u biznisu.

–Sada je već drugačije, znatno je više žena u preduzetništvu. Smatram da, ako radite svoj posao i imate potrebno znanje i iskustvo, ako svoj brend gradite na vrednostima, onda se dokažete i uspete. Naša firma se zasniva na porodičnim vrednostima odgovornosti, poštenja, poštovanja, lojalnosti – kaže ona.

Poslovni uspeh nije došao preko noći, ali ona nije odustajala:

– Počela sam najpre sa čokoladom, otuda i naziv firme. Bila sam uvoznik i generalni distributer za jug Srbije za Milka čokoladu. To je trajalo svega godinu danas jer su se uslovi 1998. godine promenili, donet je propis prema kome je trebalo da se Narodnoj banci kao depozit uplati polovina vrednosti robe koja se uvozi, plus da se plati ceo šleper. Nisam imala toliko novca i odustala sam od toga. Rađa se ideja da počnemo da radimo sa voćem, suprug takođe dolazi u naše preduzeće i zajednički krećemo.

U početku su radili prvenstveno otkup voća, iznajmljući hladnjače.

–Bio je to veoma težak period, ali jednostavno smo se uvek vodili idejom da treba da radimo korak po korak. Za izgradnju svoje hladnjače nismo mogli da podignemo kredit pa su nas podržali naši poslovni partneri koji su čekali da je napravimo pa da platimo. Kada smo to uspeli stigli smo i do mogućnosti da podignemo kredit – priseća se naša sagovornica početaka rada.

Usledilo je kupovanje zemlje, podizanje sopstvenih voćnjaka, odnosno integrisanje proizvodnje kako bi se dobio najbolji kvalitet.

–U prvo vreme smo otkupljivali voće, a kasnije smo zasadili svoje. Cilj je bio da se što više približimo poljoprivrednim proizvođačima, da ih usmerimo u radu. Imamo tehnologa na terenu koji vodi računa kada se voće prska, kada se reže, kako se održava. Hteli smo da imamo kvalitetno voće, pre nego što uđe u hladnjaču, kako bi imali kvalitetan proizvod i uspeli smo u tome. Imamo svoje kooperante i kontrolisanu proizvodnja sirovima, naša hladnjača ima najviše svetske standarde za hranu – IFS standard, odnosno sve što treba da bi dobili proizvod vrhunskog kvaliteta. Naša posvećenost vrhunskom kvalitetu je primetna u svakom delu naše proizvodnje – objašnjava Miljkovićka.

Posebno je ponosna na to što su sinovi Nemanja (39) i Stefan (36) završili fakultete te se uključili u rad preduzeća:

–Tu su sa nama u poslu, stariji je zadužen za izvoz, a mlađi vodi proizvodnju. Tako smo zatvorili taj krug, preduzeće dobro posluje, ali uvek treba biti oprezan, treba raditi dosta.

Iako nije lako, nikada se, kaže, nije pokajala što se upustila u preduzetničke vode. Ženama koje razmišljaju da se upuste u biznis savetuje da to učine.

– Ako imaju preduzetnički smisao, ako imaju cilj, ako znaju šta hoće, neka pokušaju. Nikada da se ne vraćaju unazad. Ako vide da nešto ne ide neka menjaju, traže nove poslove i izazove, ako imaju želju za uspehom uspeće sigurno – poručuje Svetlana Miljković nakon skoro dve i po decenije staža u samostalnom biznisu.

U svoj “poslovni bilnas” uspela je da uknjiži i nagradu Cvet uspeha za ženu zmaja, koji joj je pripao 2016. godine.

J. Božović

Ajvar najtraženiji, saznajte zašto

Sweet home pravi više vrsta džemova, slatka i ajvara, a od svih njihovih proizvoda ubedljivo se najviše prodaje ajvar. Posebne tajne nema. Reč je o porodičnom receptu po kome su ga majka i baka Svetlane Miljković pripremale.

–To je pravi ajvar, od pečene i oljuštene paprike, bez dodataka paradajza ili nečega drugog. Nema nekog posebnog recepta, to je starinski recept moje majke i bake, kako smo ga spremali kod kuće tako smo počeli u firmi da ga pravimo – otkriva naša sagovornica “tajnu” uspeha.

