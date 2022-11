Milka Zdravinjka: Domaće mleko „na dugme“

Sveže domaće mleko od nedavno se svakodnevno može natočiti na mlekomatu „Milka Zdravinjka“, postavljenom na Novoj zelenoj pijaci. Čast da se baš po njoj nazove prvi mlekomat u Kruševcu a treći u Srbiji, imala je krava koja u domaćinstvu Đurđević u Zdravinju daje najbolje mleko.

„Milka Zdravinjka“ svojevrsna je atrakcija na zelenoj pijaci. I ne samo to. Oni koji žele da kupe domaće punomasno mleko, sveže i bez aditiva, to mogu učiniti na ovom aparatu, u svojoj ili flašama koje se prodaju pored mlekomata. Od pola litra pa naviše. Kako kome treba ili koliko ima para. Litar košta 120 dinara.

– Razlike ima u odnosu na mleko koje kupujemo u prodavnicama. Ukus me podseća na vreme kada je moja baba muzla krave, a ono što mi se posebno sviđa je što kada se skuva na površini ima dosta kajmaka koji svi u kući volimo. Odvojimo ga, posolimo i eto poslastice – kaže Mladen kome nije teško da iz drugog dela grada dođe po mleko sa mlekomata.

Vlasnici kažu da su na ideju o postavljanju mlekomata došli nakon što je se u Čajetini pojavio prvi aparat sa koga se može natočiti sveže mleko.

– Imamo sedam krava, dve manje nego prošle godine, a počeli smo da ih prodajemo jer je zarada bila sve manja. Prodaja mleka se nije isplatila ni pre poskupljenja goriva i hrane za krave, a kamoli sada. Nama manjim proizvođačima daju od 45 do maksimalno 50 dinara po litru, čime jedva da pokrivamo troškove, ne računajući naš rad i trud, iako ovo uopšte nije lak posao – objašnjava Milan Đurđević, sin vlasnika ovog poljoprivrednog gazdinstva, Dragiše Đurđevića.

Milan kaže da problem nedovoljne zarade nije od juče, da uzgajivači muznih krava godinama unazad nemaju računicu da rade ovaj posao.

– Nadaš se biće bolje, doći će vreme kada će otkupljivači ponuditi realniju cenu, da i mi zaradimo. I nikako da to vreme dođe. Pokušavali sve, pravili sir i prodavali kako bi ovaj naš posao bio ekonomski opravdan. Onda smo došli na ideju da kupimo mlekomat, trebalo je poprilično vremena da to i realizujemo i da krenemo sa poslom. Početak je dobar, ljudi se polako navikavaju i nadamo se da će nam se isplatiti – očekuje Milan.

Osim ulaganja u kupovinu aparata, trebalo je „preživeti“ i silnu papirologiju, te obezbediti sve uslove da mleko koje nude bude potpuno bezbedno za upotrebu.

– Čim se uđe u štalu dezinfikuje se vimad, muzilice, prohromske kante u koje se muze mleko. Mleko mora da se procedi pre ulaska u laktofriz u kome se održava temperatura od 2 do 4 stepena, kako se ne bi pokvarilo. Odatle se prebacuje u veće prohromske kante i odvozi do mlekomata – objašnjava naš sagovornik proceduru koja svaki put mora biti ispoštovana kako bi mleko bilo bezebdno za upotrebu.

U mlekomatu koji stalno meša mleko na temperaturi od 2 do 4 stepena , ono može da stoji tri do četiri dana.

– Iako može stoji nekoliko dana, sve ono što se tog dana ne proda, mi vraćamo i sutra ponovo donosimo sveže pomuženo mleko. Ukoliko bi se desilo na nestane struja ili da se aparat pokvari, on se automaski sam blokira, o čemu nam odmah stiže poruka na mobilni. Aparat to sve sam reguliše i nema šansi da neko kupi pokvareno mleko – tvrdi on, navodeći i to da kontrolu kvaliteta mleka radi Veterinarski zavod iz Kraljeva.

Dnevno se u proseku proda oko 50 litara mleka što je, mi[ljenja su vlasnici, dobro za početak.

– Zadovoljni smo, nismo očekivali da će toliko biti na početku. Kao i u svakom poslu, treba da prođe vreme da se posao razradi, mnogo ljudi još uvek ne zna za mlekomat. Očekujemo da će prodaja vremenom biti sve bolja, a ako se pokaže da se ovaj posao isplati, plan nam je da aparat postavimo na još jednoj lokaciji u gradu – ističe Milan.

Đurđevići svoju budućnost vide u Zdravinju, gde na porodičnom imanju žive tri generacije. Roditelji, dva brata, njihove supruge i šestoro male dece čiji je trenutno jedini posao da se igraju na svežem vazduhu. Svi ostali rade. I nije im teško. Naprotiv. Vole selo i veruju da ruralne sredine mogu biti dobro mesto za život mladih ljudi.

D.P.