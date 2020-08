UŽ „Peščanik“: Obuka na temu neplaćenog kućnog rada i brige o porodici

U okviru projekta „Poslovi staranja –Neplaćeni, a važni”, Udruženje žena “Peščanik” organizovalo je obuku na temu neplaćenog kućnog i rada koji ima ekonomsku vrednost, kroz uslugu gerontodomaćice. Cilj obuke je bolje razumevanje i veća vidljivost “podrazumevanih” poslova koji žene obavljaju bez nadoknade, ali i unapređenje kvaliteta upravo onih plaćenih poslova koji bi žene rasteretili i omogućili im da pronađu plaćen posao van kuće

Obuka je organizovana za predstavnice nevladinog sektora i pojedinih institucija, a nakon ranije održanog treninga na kome je bilo reči o tome šta su zapravo neplaćeni poslovi, koliko bi žene mogle da zarade ako bi ti poslovi bili ekonomski vrednovani, te šta bi značilo za žene kada bi delimično bile oslobođene kućnih poslova i brige o ostalim članovima domaćinstva.

– Nakon opšte edukacije , kroz ovu obuku nastavljamo sa pripremama za istraživanje usluge “Pomoć u kući” koju realizuju gerontodomaćice, a što je u porodici inače neplaćen i uglavnom ženski posao – kaže Snežana Jakovljević, predsednica Udruženja žena „Peščanik“.

Peščanik će pokušati da istraži i koliko je usluga “Pomoć u kući” koja se realizuje na području grada Kruševca funkcionalna, koliko zadovoljava realne potrebe starijih lica i osoba sa invaliditetom koje su takođe korisnici te usluge, te šta je to što bi eventualno trebalo unaprediti kako bi se poboljšao kvalitet usluge, u smislu šire pomoći i povećanja broja korisnika.

Rezultati istraživanja će u januaru sledeće godine biti predstavljeni široj javnosti, uz preporuke za unapređenje usluge “Pomoć u kući”, koje će biti usmerene na lokalnu samoupravu.

Danica Todorov, trenerica i nezavisna stručnjakinja u oblasti rodne ravnoparvnosti , podsetila je da su žene manje aktivne od muškaraca u traženju posla upravo zato što su opterećene neplaćenim poslovima koje obavljaju u svojoj kući i za svoju porodicu.

– Ukoliko bi usluga “Pomoć u kući” bila dostupnija, žene bi se oslobodile tog tereta i mogle bi da rade poslove koji su plaćeni. To ne bi bila samo potrošnja, jer bi one na tim poslovima uplaćivale doprinose od kojih bi, između ostalog, mogla da se finasira pomenuta usluga – objasnila je ona, uz podsećanje da su žene u Srbiji te koje kuvaju, čiste, peru, brinu o deci, starijima i osobama sa invaliditetom bez ikakve nadoknade , ali da to ipak rade iz ljubavi, osećanja lojalnosti i zajedništva.

Inače, Istraživanja pokazuju da žene u Srbiji, bez obzira da li su zaposlene i bez obzira na obrazovanje, u obavljanju kućnih poslova provedu 4,5 sata nedeljno ili duplo više nego muškarci, koji na kućne poslove troše oko 2 sata nedeljno. Procena je da, kada bi kućni poslovi i briga o domaćinstvu i članovima porodice koje obavljaju žene imala ekonomsku vrednost, žene bi mesečno zarađivale oko 540 evra.

Projekat Udruženja žena Peščanik “Poslovi staranja: Neplaćeni, a važni”, podržala je Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost. Njegova realizacija počela je u junu i trajaće do marta 2021. godine.

