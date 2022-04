UŽ Peščanik: 186 poziva SOS telefona u 2021. godini

U 2021. godini bilo je 68 korisnica SOS telefona od kojih se njih 58 javilo prvi put. Ukupan broj primljenih poziva na SOS telefonu Udruženja žena “Peščanik” je 186. Zabeleženo je i 27 dolazaka, u prostorije SOS telefona, na razgovore

Prema izjavama korisnica, od 69 žena koje su pozivale ovaj broj, njih 30 je iz Kruševca dok je 20 iz seoskih područja, a 18 je pozivalo iz drugih gradova.

Kada je reči o vrsti naslilja, prema evidenciji o radu SOS telefona za 2021. godinu, najveći broj korisnica je prijavio psihološko nasilje (24), dok je njih 15 prijavilo kombinovano psihološko i fizičko nasilje.

Zabrinjavajući podatak je to što se 29 korisnica obratilo nekoj od institucija za podršku, ali svega njih četiri su izrazile zadovoljstvo reakcijom postupajućih službenika i službenica.

Najviše korisnica je starosti od 25 do 35 (15 korisnica) i od 36 do 45 (10 korisnica) godina dok je SOS telefon pozvalo najmanje žena od 56 do 65 godina (4 korisnice) i žena mlađih od 25 godina (5 korisnica).

Najčešći počinioci nasilja jesu supruzi i srodnici, ali vanbračni partneri i bivši supruzi su skoro jednako zastupljeni. U nekoliko slučajeva je počinilac nasilja bivši partner, komšija ili kolega.

Broj SOS telefona UŽ Peščanik je 066 006 606, a radno vreme je od 12 do 18 časova radnim danima, i od 11 do 15 časova subotom.

SOS telefon UŽ Peščanik je osnovan februara 2009. godine i do sada je organizacija evidentirala oko hiljadu žena koje su se obratile za podršku.

L.S.