Na zahtev čitalaca: Predstavljamo Dragana Antića, trenera najuspešnijeg kruševačkog kluba

– Naš klub je praktično i reprezentacija u malom. Reprezentativce imamo u praktično svim uzrasnim konkurencijama, ukupno 12. I to tako, sa malim varijacijama, traje zadnjih desetak godina” kaže za portal KrusevcaGrad Dragan Antić, koji je po četvrti put postao kruševački trener godine, predvodeći Badminton klub “Zmajevi” – ekipu godine. Da je godina, ali i nekoliko prethodnih, protekla u znaku ovog kluba, govore i ostala priznanja podeljena njegovim članovima. Ali, nije to i jedino merilo njihove uspešnosti…

Kruševac je nedavno, kasnije nego obično, dobio zvanično proglašene sportiste godine. Članovima Badminton kluba “Zmajevi”, na čelu sa trenerom Draganom Antićem, to se čekanje više nego isplatilo. Najviše je priznanja, naime, otišlo upravo na njihovu adresu. “Zmajevi” su ekipa, Marija Sudimac seniorka godine, Dragan Antić je najbolji trener, dok su u konkurenciji kadeta titule najboljih izborili Nina Bogdanović i Viktor Petrović, a njihov klupski drug Aleksa Radovanović najbolji je među pionirima.

Da je slučajno, naravno da nije. Kontinuitet dobrih rezultata članova Kluba “Zmajevi” na domaćoj i međunarodnoj sceni je impresivan, kao, uostalom, i podatak da je Dragan Antić za kruševačkog trenera godine proglašen već – četvrti put.

– Poslednjih desetak godina dobijamo ovakva priznanja Grada, odnosno Sportskog saveza, učestala su upravo zbog rezultata koje postižemo, a do kojih dolazimo zahvaljujući velikom i napornom radu naše dece koja se maksimalno trude i žele da napreduju u ovom lepom sportu – želi da, na početku, istakne trener „Zmajeva“ Dragan Antić, koji je istovremeno i pomoćni trener veoma uspešne reprezentacije Srbije.

I odmah zatim podseća da ovaj Klub postoji već 18 godina…

– Brzo je prošlo to vreme, a čine ga već generacije takmičara koji su prošli kroz ekipu. I toliko toga je prošlo, toliko toga je postignuto, da je to zaista fantastično. Pitaju me često u čemu je tajna ovog istrajavanja i naših uspeha. Iza svega stoji pre svega ljubav, ona je preduslov posvećenosti nečemu, dakle da u tome što radite ne vidite samo obavezu i posao, već da vas to ispunjava zadovoljstvom, da vas upotpunjuje kao ličnost i da se kroz to realizujete. I, naravno, neophodna je ambicija, da se iskoristi svoj potencijal i postigne nešto u sportu, dakle velika želja da se uspe. Bez nje nema ni velikog truda i rada, pa samim tim ni rezultata.

Zanimljivo je da od početka ekipu čine samo takmičari koji su učenici OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, u kojoj je Dragan inače učitelj:

– Da, i dalje su to dece iz naše osnovne škole, jednostavno zbog uslova u kojima treniramo, jer je naša sala ipak relativno mala, ima samo dva terena, da bismo mogli da radimo i sa ostalima koji bi nam se pridružili. Postoji interesovanje i druge dece i njihovih roditelja, ali mi prosto nismo u mogućnosti da primamo nove polaznike, tako da smo prinuđeni da ih odbijamo, iako nerado. Nadam se da ćemo uspeti da se u nekom trenutku proširimo i da omogućimo i drugima koji su zainteresovani da treniraju ovaj sport. Gradu Kruševcu je potrebna još neka hala pored postojeće Hale sportova, gde bi još neki sportovi mogli da se treniraju i igraju i gde bi i naš klub za to dobio svoje termine, kao i drugi uspešni klubovi.

Interesovalo nas je i šta je sa članovima Kluba, đacima koji prerastu školski uzrast.

– Oni uglavno odlaze u Beograd ili Novi Sad, gde nastavljaju školovanje i gde takođe postoje klubovi. U Beogradu nam je i Nacionalni badminton centar, tamo nastavljaju da treniraju i da napreduju. Manji je broj onih koji ostaju u Kruševcu i u našem Klubu… – navodi on.

O kvalitetu “Zmajeva” govori i broj njegovih članova koji su reprezentativci.

– Reprezentativce imamo u praktično svim uzrasnim konkurencijama, od najmlađe do 13 godina, pa nadalje. U mlađim kategorijama imamo ih sedam, troje starijih juniora i četiri seniora su takođe u reprezentaciji, što znači da su većina članova našeg Kluba istovremeno i reprezentativci. Sa juniorima imamo najbolje rezultate, na evropskim prvenstvima imamo tri bronzane medalje i jednu srebrnu, imamo aktuelne državne seniorske prvake u tri konkurencije, u ekipnoj nam je ženska ekipa takođe državni prvak, kod juniora imamo preko 20 titula u raznim konkurencijama, singlovima, dublovima i mešovitoj… I to tako, sa malim varijacijama, traje zadnjih desetak godina – ukratko sumira naš sagovornik.

Interesovali su nas i uslovi za rad u školskoj sali u “Zmaju”:

– U školskoj sali uslovi za treniranje su nam dobri. Imamo svu opremu, potrebnu za vežbe snage, pripreme za treninge, prevenciju povrede i zahvalio bih se direktorki naše škole koja nam je omogućila da ovde radimo, kao i Sportskom savezu Srbije koji nam omogućuje finansijska sredstva za opremu i putovanja i učešća na turnirima, kao i Ministarstvu sporta od koga takođe imamo razumevanje i podršku. Uostalom, zauzvrat i dajemo toliko reprezentativaca.

Takmičari “Zmajeva” redovni su učesnici brojnih turnira, ne samo u zemlji, već i van nje…

– Da, ti turniri su nam jako bitni i suština sporta je upravo u nastupanjima, posebno u ozbiljnim konkurencijama. Tako je od prvog našeg turnira, u Slovačkoj, gde smo osvojili puno pehara i priznanja i od tada smo veoma konkurentni. Posebno je važno da deca od najranijih uzrasta igraju. Kroz igre mogu i da vide svoje potencijale u takvoj konkurenciji i koriguju se u skladu sa tim. Međunarodni turniri su za sve njih doživljaj, posebno u odnosu na domaće turnire koje stalno igraju. Rezultati ne izostaju i upravo zahvaljujući njima imamo ovakav status i na nivou grada, ali i države.

Ne možemo a da ne podsetimo Antića da je već po četvrti put zvanično trener godine grada Kruševca…

– Svakako da mi je to bitno, jer Grad priznaje i vrednuje moj i naš trud i rezultate koje postižemo, posebno imajući u vidu da je reč o sportu koji nije toliko zastupljen u medijima i generalno u zemlji. Ne priča se puno o badmintonu i nema dužu takmičarsku tradiciju, mnogi i ne razumejau kako se igra. Zato sam i posebno zahvalan što Grad uvažava ovo što radimo – kaže on.

Antić je i pomoćni trener badminton reprezentacije Srbije.

– Reprezentacija poslednjih godina postiže sve bolje rezultate, pre svega na juniorskoj sceni, do 19 godina, gde i doslovno budemo u samom vrhu Evrope i poslednjih godina imamo kontinuitet osvajanja medalja na evropskim prvenstvima, što ekpno, što pojedinačno. Za starije kategorije je potrebno ispuniti više uslova, a osnovni je da sportisti moraju da budu posvećeni samo tome. Ali, nadamo se da vreme radi za ovaj sport! – poručuje naš sagovornik.

Znajući za potencijale kruševačkih “Zmajeva”, sigurni smo u to.

S. Marković