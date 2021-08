Uskoro Pečenjijada u Stopanji: dobar zalogaj i muzika za sve ukuse

Prvi vikend u septembru je na kalendaru pravih gurmana ubeležen crvenom bojom jer se tada, tačnije 4. i 5. septembra u Stopanji održava manifestacija privredno – promotivnog i zabavnog karaktera, sa akcentom na tradiciju i gastronomske specifičnosti ovog kraja. Reč je o Pečenjijadi, četvrtoj po redu, koja je, inače, pokrenuta kako bi s epovećao broj tranzotnih turista i uopšte posetilaca koje obižu to mesto, nadaleko poznato po tome da ima najveći broj pečenjara po glavni stanovnika u Srbiji.

– Prva pečenjara počela je sa radom tridesetih godina prošlog veka. Nema putnika namernika koji ovuda prolazi, a da može da odoli mirisima prasećeg, junećeg i jagnjećeg pećenja. Decenijama unazad zna se za “pečenje sa panja u selu Stopanja”. Ovu tradiciju održava osam pečenjara načičkanih pored magistralnog puta. Pečenjijada je 2019. godine za dva dana ugostila više od 20.000 posetilaca, a 2020. je bila otkazana zbog epidemije korone – kaže Sanja Arsić iz Opštinske uprave Trstenik.

Prema rečima Dragana Simića, predsednika Saveta mesne zajednice Stopanja, u predvečerje ove manifestacije, trećeg spetembra, nastupiće kulturno – umetnička društva: “Izvor” iz Velike Drenove, “Učitelj Momir Riljac” iz Riljca, “Sitan vez” iz Lopaša, “Medveđa” iz istoimenog sela, kao i “Sveti Nikola”, “Zapis” i “Tradicija” iz Trstenika.

Četvrtog septembra u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” održaće se sportska takmičenja učenika u više disciplina. U 17 sati na Stopanjskoj pozornici nastupiće društva “Lazarica” i “14.oktobar” iz Kruševca, “Riznica” iz Kraljeva, “Golija” iz Novog Pazara, “Babušnica” iz Malog Crnuća i “Sveti Nikola” iz Trstenika. Etno grupa iz Brusa – frulaši, pobednici republičkog takmičenja u Prislonici, predstaviće svoje veštine na ovom popularnom narodnom instrumentu. Do kraja večernjeg programa nastupiće tribjut bend “Bijelo dugme”, zatim duvački orkestar Dejana Petrovića “Big bend”. Da je manifestacija uspešno započeta označiće vatromet u ponoć.

U nedelju u podne održava se revija bajkera i oldtajmera, a u 17 sati predstaviće se lokalni pevači narodne muzike i solisti na harmonici. U 20 časova predviđena je revija hitova poznatih solista narodne muzike, a završetak tog koncerta označiće i kraj manifestacije.

Gosti Pečenjijade uživaće i u dve šatre – kruševačkoj (“Etno kuća”) i čačanskoj. U kruševačkoj će nastupiti Vera Matović, Nada Topčagić, Srećko Šušić i orkestar Mirka Kodića (solista na harmonici), a u čačanskoj će Andrija Era Ojdanić predvoditi grupu narodnih pevača.

Prema rečima Radiše Gašića iz Organizacionog odbora Pečenjijade, koji zastupa desetak pečenjara i drugih ugostiteljskih objekata, domaćini će ponuditi gostima najkvalitetnije praseće i jagnjeće pečenje po postojećim cenama.

Očekuje se bogata ponuda od čak 1.000 komada pečenih prasića i jaganjaca. Peče se na ćumur, prirodno, prasići su od 20 do 30 kilograma, a jagnjići od 30 do 40. U restoranima i kafićima ima oko 1.100 mesta, a toliki broj stanovnika ima i ovo veliko pomoravsko selo u dolini Zapadne Morave. Gašić kaže, u šali, da postoje tri reči koje prase ne želi da čuje, a to su Božić, Uskrs i Stopanja.

Organizatori Pečenjijade su Opština Trstenik, Turistička organizacija i Mesna zajednica Stopanja.

Ž. Milenković