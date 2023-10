Uoči Dana oslobođenja : Intervju sa Aleksandrom Jovanovićem, zamenikom gradonačelnice Kruševca

Da Grad Kruševac ostaje posvećen dobrobiti svojih građana, osluškivanju njihovih potreba i izgradnji bolje budućnosti reči su Aleksandra Jovanovića, zamenika gradonačelnice Jasmine Palurović. Uoči Dana oslobođenja Grada Kruševca, 14. oktobra, razgovarali smo s Jovanovićem, kako bismo saznali više o događajima koja su oblikovali sliku Kruševca od prošlog Dana Grada do danas, kao i o ambicijama za budućnost, planovima za dalji razvoj i prosperitet, ali i poteškoćama i izazovima sa kojima se Grad susreće. Zamenik gradonačelnice je ekskluzivno otkrio da će na Dan Grada svečano biti otvoren Skejt park i pamp trek staza – jedinstven kompleks u Srbiji, kao i Azil za pse na prostoru Javnog komunalnog preduzeća, koji će pružiti bolje uslove za napuštene životinje

Kako biste opisali glavna dostignuća u Kruševcu od oktobra prošle godine do danas?

– U odnosu na prethodni 14. oktobar, dosta toga je urađeno u našem Gradu, posebno na polju infrastrukturnih radova. Mi se trudimo da svake godine što više ulažemo u izgradnju novih ulica, puteva, rekonstrukciju škola, vrtića i svih drugih objekata koje mesne zajednice smatraju prioritetnim. Takođe, svake godine povećava se i budžet Grada i beležimo neki novi rekord, što znači da možemo sve više novca da izdvojimo za ono što je građanima najbitnije.

Koji su bili prioriteti Grada za unapređenje kvaliteta života građana?

– Najvažniji projekat koji smo završili, a da se tiče našeg Grada je Moravski koridor, koji je u aprilu pušten u funkciju uz prisustvo predsednika Aleksandra Vučića. Koridor je bitan svim našim građanima, najpre iz saobraćajnih razloga – da što brže stignu, a sa druge strane on otvara prostor za razvoj industrijske zone, što je dodatni benefit, jer svi investitori gledaju da budu dobro povezani putevima. Ove godine smo, uz saradnju sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, rekonstruisali i otvorili sva tri otvorena bazena u okviru kompleksa Sportskog centra. Ovogodišnja poseta govori u prilog tome da je ovo bio pun pogodak i da su građani oduševljeni izgledom otvorenih bazena. Takođe, ove godine smo završili i rekonstrukciju Doma Slobodište, prostora koji je bio zapušten. Od prošle godine do danas smo renovirali veliki broj škola i vrtića, uvek osluškujemo njihove potrebe i odobravamo ih budžetom, jer nam je važno da prostor gde najmlađi borave bude na najvišem nivou.

Šta su bili najveći izazovi za Gradsku upravu u prethodnom periodu?

– Najveći izazov su nam bile poplave koje su u tri talasa zahvatile teritoriju celog Grada. Veliki broj puteva je oštećen, pojedini mostovi su ugroženi, a pojavio se i veliki broj klizišta, mnoga poljoprivredna gazdinstva su pretrpela štetu. Nama je fokus bio da što pre reagujemo kako bismo pomogli ugroženim domaćinstvima. Angažovali smo naša javna preduzeća koja su neprekidno bila na terenu i sanirala štetu, veliku pomoć pružila nam je kompanija Behtel-Enka sa svojom mehanizacijom. Veliki broj puteva smo vratili u prethodno stanje, ostalo je još nekoliko klizišta koja bi trebalo sanirati, za koja su nam potrebna veća finansijska sredstva i odgovarajući projekat. Podsećam i da je država izašla u susret svima koji su pogođeni poplavom, tako da je preko 120 domaćinstava iz našeg kraja apliciralo za pomoć i ona je odobrena. Rebalansom budžeta predvideli smo i dodatna sredstva kako bismo još više radova izvršili na vodotokovima. Za ovakve nepogode niko ne može da bude spreman, ali mi smo bili tu da delujemo što bolje i brže da pomognemo u saniranju posledica.

Možete li nam reći nešto više o aktuelnim projektima vezanim za infrastrukturu Grada Kruševca?

– Uveliko se izvode radovi na Istočnoj obilaznici, koja će biti dužine osam kilometara i koja će teretni saobraćaj izmestiti iz grada i smanjiti gužvu i oštećenje na gradskim putevima i obezbediti veću prohodnost vozila. Radovi se nastavljaju i na uređenju prostora Starog aerodroma, desno od adrenalinskog parka nalaziće se tereni za fudbal i košarku. Započeli smo i sa izgradnjom novih ulica, na ovom prostoru, koje radimo u saradnji sa Ministarstvom privrede. Pasarela je jedan od aktuelnih projekata, mi smo njemu ozbiljno pristupili i siguran sam da ćemo biti grad sa najlepšom pasarelom u Srbiji. Očekujemo da do kraja godine završimo i taj projekat, imali smo i loše vremenske uslove koji su omeli radove. Važno je napomenuti da je na tom potezu urađena i nova vodovodna i kanalizaciona linija, a izmeštena je linija za toplovod. Projekat koji nas u budućnosti očekuje je izgradnja Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka, ugovori su potpisani, tender je otvoren i nadamo se da ćemo sledeće godine početi sa realizacijom tog ogromnog projekta, koji će biti namenjen preduzetnicima i start up kompanijama. Nedavno smo potpisali i projekat za rekonstrukciju zgrade Doma sindikata. On podrazumeva promenu kompletne stolarije, peskarenje fasade kako bi se očuvao autentičan izgled i zamenu termo glava. Zgrada će, ne samo biti lepša, već će i funkcionalnija.

Kakvi su planovi za unapređenje zaštite životne sredine u Kruševcu?

Veliki projekat koji smo planirali za narednu godinu je izgradnja Regionalne deponije u Srnju. Mi smo kao Grad, završili i eksproprijaciju zemljišta i pristupni put, uskoro očekujemo i potpisivanje ugovora, pa se nadamo da ćemo moći sledeće godine i da krenemo sa izgradnjom. Nova deponija rešiće mnoge probleme, postojeća će biti najpre sanirana, a zatim će biti dograđene nove kasete po najmodernijim standardima za sve vrste otpada. Ovom deponijom biće rešen i jedan veliki problem zagađenja vazduha, ocednih voda koje idu sa deponije i čestih požara koji se na njoj javljaju.

Kako građani mogu da se uključe i podrže razvoj Grada?

Mi smo ovde zbog naših sugrađana, kako bismo ispunili njihove želje i rešili probleme sa kojima se susreću. Problemi su raznoliki, realni, nerealni, ali svakako mi smo otvoreni za sve sugestije građana, komentare. Preko svojih mesnih zajednica građani uvek mogu da prijave ono što ih muči u njihovim naseljima, što svakako dođe do nas. Građani su u mogućnosti i da se direktno jave i daju svoje primedbe, sugestije, predloge…. Na raspolaganju smo i uvek se trudimo da osluškujemo meštane, često sa njima razgovaramo na terenu tokom brojnih obilazaka i uvek usvojimo njihove predloge i sugestije, ako su konstruktivni. Najčešći zahtevi građana podrazumevaju asfaltiranje puteva, zato se trudimo da realizujemo što više puteva i ulica, što u gradskoj, što u seoskoj sredini. Sve njihove želje i potrebe sagledavamo u skladu sa budžetom i prioritetima mesnih zajednica.

Koji su glavni događaji planirani za obeležavanje Dana Grada ove godine?

– Na dan Grada, svečano ćemo otvoriti Adrenalinski park. Izgradnja skejt parka i pamtrek staze je projekat koji je namenjen za sportsko-rekreativni sadržaj i ponosni smo da smo zahvaljujući tome postali prvi grad u Srbiji koji ima takve poligone. Cela ideja je nastala na inicijativu Saveta za mlade i stvarno smo srećni što smo uspeli da je realizujemo. Iako zvanično nije otvoren, već sada primećujemo da veliki broj dece i roditelja boravi na ovom prostoru što govori da je našem Gradu ovo stvarno bilo potrebno. Azil za pse, takođe će biti otvoren 14. oktobra, on je, inače, regionalnog karaktera i nalaziće se na prostoru Javnog komunalnog preduzeća. Prostor je moderno uređen i ima mnogo više kapaciteta od prihvatilišta za pse u Srnju.

Šta biste poželeli sugrađanima povodom Dana Grada?

– Poželeo bih da svi budemo malo više solidarni i da nam najvažniji cilj budu nacionalni mir i stabilnost. Kao sugrađanin, ponosan sam što sam rođen, živim i radim u ovom našem carskom gradu. Mislim da svi treba da se trudimo da budemo najbolji u oblastima kojim se bavimo, kako bismo dali doprinos i razvijali naš Kruševac sve više.

Marija Janković