Unija sindikata prosvetnih radnika – Štrajk i protest zarad boljitka u obrazovanju

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja je većinski sindikat u većini škola u Rasinskom okrugu, najavila je da će 17, 21. i 31. marta organizovati štrajk, odnosno držati časove od 30 minuta. Za sutra, 17. mart, je najavljeno protestno okupljanje u Beogradu, ispred Ministarstva prosvete, na koje će krenuti i predstavnici tog sindikata iz Kruševca i Rasinskog okruga.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije od nadležnih traži smanjenje broja učenika u odeljenju, na najviše 24, korekciju zarada od 12 odsto i isplatu trećine dugovanja od 20 hiljada dinara, te promene zakona iz oblasti obrazovanja, uz socijalni dijalog.

–I pre pandemije insistirali smo da se smanji broj učenika u odeljenju sa 30 na 24 radi adekvatnijeg i boljeg rada. Nikakvog sluha od Ministarstva prosvete za to nije bilo, izgurali smo celu onlajn nastavu, nadamo se da je kraj pandemije. Prosvetni radnici su hvaljeni u tom periodu, ali je na tome sve ostalo. Sve smo na onlajnu radili sami, nastavnici, roditelji, đaci.Vrlo malo je bilo pomoći od strane Ministarstva – kazao je u obraćanju novinarima predsednik kruševačke Unije sindikata prosvetnih radnika i član njenog Predsedništva Dobrivoje Marjanović.

On je, povodom zahteva za povećanje zarada, podsetio da je USPRS temu platnih razreda pokrenuo još 2015. godine, ali da platni razredi na pravi način ni dan danas nisu zaživeli, već se dešavaju sektorska povećanja u kojima se prosveta još više spušta u odnosu na republički prosek.

–Prosek zaposlenih u obrazovanju je za hiljadu do dve hiljade dinara niži od republičkog proseka, a ako znamo da u obrazovanju radi 80 odsto visokoškolovanih ljudi, onda je to sramota za ovu državu – kazao je on.

Sindikat reaguje i zbog, kako je dodao, poslednjih izmena Zakona, koje omogućavaju spajanje učenika od prvog do četvrtog razreda.

–To znači da jedna učiteljica radi četiri programa. Pribeći će se uštedama u sredinama gde je mali broj đaka, u rubnim delovima našeg okruga, doći će sjedinjavanja odeljenja, umanjiće se kvalitet rada i to neće biti na dobrobit obrazovanja – istakao je Marjanović.

Za sve aktere trenutne političke kampanje, predstavnike vlasti i pozicije, kazao je da im je prva rečenica kako je obrazovanje važno, ali da čim se kampanja završi, sve ostaje u etru.

–Najkvalitetniji deo Srbije nisu ni zgrade, škole, tehnika, ni uslovi poput energetske efikasnosti. Sve to podzravljamo, ali najkvalitetniji resursi su deca i nastavnici. Zato naša kampanja poručuje: zaokruži obrazovanje, da onima koji budu posle izbora formirali Vladu ovo bude reper šta treba da urade posle maja, jer već dve decenije niko nije doneo neki boljitak u obrazovanju – poručio je on.

USPRS je najavio da će, osim sutrašnjeg (17. mart) štrajka i protesta u Beogradu, skraćeni časovi ponovo biti održani 21. marta, dok će 31. marta, osim toga, biti organizovana okupljanja po gradovima.

