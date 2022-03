Izbori 2022: Lider radikala sutra u Kruševcu besplatno deli svoje knjige

Kako su danas najavili u Gradskom odboru, predsednik Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, sutra će u Kruševcu, na platou ispred Doma sindikata, od 10 časova, zainteresovanim građanima besplatno deliti svoje knjige.

Uz poziv sugrađanima da dođu u što većem broju, pozdrave Šešelja i besplatno dobiju knjigu čiji je autor lidera radikala, Dejan Marinković, predsednik Rasinskog i Gradskog odbora te stranke, na konferenciji za novinare govorio je o predstojećim parlamentarnim izborima, te o u programu Srpske radikalane stranke.

-SRS je zauzela stav da na predsedničkim izborima podrži Aleksandra Vučića. Mislim da je već sada kristalno jasno da Vučić mora pobediti u prvom krugu, jer ne želimo da dođe do bilo kakvog krvoprolića, do bilo kakvih nereda na ulicama za koje se zalažu oni koji na svaki način pokušavaju da narod izvuku na ulice, bez obzira šta to znači i do čega sve to može da dovede. Ne želimo nijednu novu buldožer revoluciju, nijedan novi 5. oktobar, jer se vlast ruši na izborima a ne na ulici i ne spaljivanjem skupštine – kazao je on.

Marinković je naglasio da je SRS podršku Vučiću dala, pre svega, zbog njegovih dobrih donosa sa Rusijom i Kinom.

– Vučić nije u potpunosti po meri SRS, imamo puno toga da mu zamerimo, ali je ovo trenutak kada se moramo odreći neke ustaljene političke prakse, pa je u interesu države, na sednici Centralne otadžbinske uprave doneta upravo ovakva odluka– naveo je on.

Uz podsećanje da je SRS u predizbornu kampanju ušla sa stavom Šešelja za premijera a Vučića za predsednika, Marinković je kazao da je važno da se tu neke stvari razdvoje.

–Na predsedničkim izborima imamo samo Vučića i ostale koji su žuti i ove koji su potplaćeni od strane zapada, a na parlamentarnim izborima imamo jako veliku gužvu. Građani treba da odluče da li će za premijera, gde nema Vučića, birati Anu Brnabić, Zoranu Mihajlović, Mariniku Tepić, Ivicu Dačića i ostale, ili doktora Vojislava Šešelja. Mislim da će građani ipak ukazati poverenje nekome ko se 12 i po godina borio u Haškom tribunalu, ko se uvek zalagao za srpske nacionalne interese i uvek bio uz svoj narod– ocenio je Marinković.

Na konferenciji za novinare koje u prethodnom periodu ta stranka zbog korona virusa nije ogranizovala u svojim prostorijama, Marinković je govorio i o delovima programa Srpske radikalne stranke koji je, kako je rekao, svima u Srbiji dobro poznat.

– Izdvojiću, a za šta će se SRS zasigurno boriti ako budemo činili buduću Vladu uz Šešelja kao premijera, prvenstveno za domaću proizvodnju, za bolji položaj poljoprivrednika i radnika, za savez sa Rusijom i odustajanje od slepog puta ka EU, od ambisa u koji nas vodi put ka Evropskoj uniji- poručio je predsednik okružnog odbora SRS.

Takođe, Srpska radikalna stranka boriće se i za čistiju i zdraviju životnu sredinu.

–Napravili smo projekat na temu ekologije, što je krenulo upravo iz kruševačkog gradskog odbora ka centrali stranke. Imamo odličan tim stručnjaka koji rade na tome, konkretno je reč o tome da ćemo zalagati i boriti za otvaranje savremenih spalionica otpada, opasnih materija, borićemo se za otvaranje fabrika za upravljanje otpadom, izgradićemo čitav jedan sistem koji će funkcionisati po najboljem principu za čistiju i zdraviju životnu sredinu– kazao je Marinković.

Govoreći o poljoprivredi, Marinković je naveo da je to kičma Srbije, ali da subvencije koje su usmerene ka poljoprivrednicima nisu dovoljne.

– Najveći problem u poljoprivredi je podela poljoprivrednika na male i velike. SRS neće praviti nikakvu podele, za nas su svi oni isti, i onaj koji obrađuje ar zemlje i onaj koji obrađuje hiljade hektara, i onaj koji ima jedno grlo stoke i oni koji imaju farme sa stotinama ili hiljada grla. Svi moraju biti podjednako važni i isto tretirani. To je način da ponovo oživimo sela, da vratimo ljude na ognjište, da vratimo i one koji rade u firmama a žele da uzgajaju voće i povrće samo za svoje potrebe. Sve to potrebno, je će Srbiji na taj način ponovo ćemo oživeti sela– poručio je Marinković D.P.