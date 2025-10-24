U vremenu starog Kruševca: Ranjeni srpski vojnici u kasarni „Car Lazar“

Delimo sa vama još jednu fotografiju Kruševca iz perioda Prvog svetskog rata. Na njoj su prikazani ranjeni srpski vojnici u kasarni „Car Lazar“, gde je tada bila smeštena vojna bolnica

Austrougarska okupacija Srbije zatekla je dr Elsi Inglis i njene bolničarke u Kruševcu. U novembru 1915. godine, pripadnice Bolnice škotskih žena našle su se pred teškom odlukom – da se povuku preko Albanije sa srpskom vojskom ili da ostanu i padnu u zarobljeništvo.

Jedan deo se vratio u domovinu, drugi je ostao uz srpske ranjenike (ali i uz austrougarske), dok je treći krenuo sa srpskom vojskom preko Albanije.

One koje su ostale u Srbiji, podeljene su u dve grupe:

Prva grupa je sa najkvalitetnijom opremom iz Kragujevca ušla u sastav bolnice u kruševačkoj osnovnoj školi.

Druga grupa je preuzela deo srpske vojne bolnice u kasarni „Car Lazar“, gde se nalazilo preko 900 ranjenika.

Fotografija koju vidite napravljena je 1916. godine od strane fotografa Alpskog korpusa. Naziv nosi „U srpskoj zarobljeničkoj bolnici u Kruševcu“ i čuva se u Državnom arhivu Bavarske.

Ovakve fotografije okupator je koristio u svojoj propagandi, prikazujući „uspehe“ austrougarske vojske u okupiranoj Srbiji.

To je bilo vreme velike patnje za srpski narod – dok se vojska povlačila preko Albanije, brojni ranije ranjeni vojnici ostali su u kruševačkim bolnicama, gde su ih lečile škotske bolničarke.

Po okupaciji grada, austrougarska vojska je zarobila sve ranjenike. Lakše ranjene je koristila za uređivanje varoši i teške fizičke radove, a mnogi su potom poslati u logore širom Austrougarske. Teško ranjeni su ostali u bolnici pod nadzorom okupatora.

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „ U vremenu starog Kruševca “ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu