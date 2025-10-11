Danas su Miholjske zadušnice

Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Miholjske zadušnice, dan posvećen sećanju na preminule, prema tradiciji vernici se sećaju svojih upokojenih voljenih i mole za njihove duše. Ove zadušnice se uvek služe u prvoj polovini oktobra, a ime su dobile jer padaju u subotu pre Miholjdana

Običaj nalaže da se na ovaj dan posete grobovi preminulih, upale sveće, donese žito i vino, i pomole za pokoj njihovih duša. Veruje se da upaljena sveća simbolizuje Hristovu svetlost koja obasjava duše preminulih. Zadušnice su poseban trenutak za okupljanje porodica, obnavljanje uspomena i iskazivanje poštovanja prema pokojnima.

Pored toga, običaj je da se na Zadušnice deli milostinja onima kojima je potrebna pomoć. Prosjaci koji tog dana obilaze groblja kako bi dobili hranu ne bi trebalo da se odbijaju, jer deljenje milostinje predstavlja deo hrišćanskog milosrđa i brige za bližnje.

Miholjske zadušnice su jedna od četiri velike zadušnice u pravoslavnom kalendaru, uz Vaskršnje, Duhovske i Mitrovske zadušnice, koje su takođe posvećene sećanju na preminule. Ove zadušnice služe kao podsećanje na važnost brige za duše umrlih, kroz molitvu, upaljenu sveću i činjenje dobrih dela.