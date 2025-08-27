U septembru besplatne obuke za nezaposlene 

Postavljeno: 27.08.2025

Kruševačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu najavila je održavanje kratkih kurseva za lica sa evidencije nezaposlenih, namenjenih sticanju praktičnih i teorijskih veština za trenutno najtraženija zanimanja.

Po deset polaznika imaće priliku da se obuči za manikir, pedikir, kozmetičare, poslastičare, vodoinstalatere i električare, dok će 30 nezaposlenih moći da pohađa kurs za konfekcijske šivače. Obuke su besplatne, a nakon završetka polaznici dobijaju sertifikate za stečena zanimanja.

Zainteresovani se mogu prijaviti lično u filijali kod svojih savetnika ili putem sajta Nacionalne službe za zapošljavanje do kraja ove nedelje.

J.S.

 

