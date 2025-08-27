Na repertoaru bioskopa od sutra „Super Čarli“ i „Bolne istine“

Bioskop „Kruševac“ od sutra pa sve do srede, 3. septembra, prikazivaće dva atraktivna filmska naslova – animiranu avanturu „Super Čarli“ i dramu sa elementima komedije „Bolne istine“.

„Super Čarli“ biće na programu svakog dana u terminu od 19.00 časova. Film u režiji Jona Holmberga traje 80 minuta i donosi priču o desetogodišnjem Vileu koji sanja da postane superheroj, ali njegov plan pada u senku rođenja mlađeg brata Čarlija, koji poseduje prave supermoći. Kada se pojavi zlikovac i poremećeni naučnik, braća moraju da zaborave rivalstvo i udruže snage kako bi spasla grad.

U večernjem terminu, od 21.00 čas, publika će moći da pogleda film „Bolne istine“ u režiji Majka Lejka. Ova komedija u trajanju od 97 minuta oslikava porodične odnose nakon pandemije kroz priču o sestrama Pensi i Šantal, čija različitost postaje izazov, ali i oslonac u teškim trenucima.

Cena ulaznice za sve projekcije iznosi 300 dinara.

Kontakt telefoni bioskopa:

od 9 do 15 časova – 037/429-247

od 17 do 20 časova – 037/421-208.

J.S.