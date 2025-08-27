Balević u Omladinskoj reprezentaciji

Golman FK Napredak Lazar Balević ponovo je pozvan „pod zastavu“ i sa selekcijom U 19, početkom septembra, učestvovaće na Memorijalnom međunarodnom turniru Stevan Vilotić Ćele u Subotici

Nisu rezultati FK Napredak na očekivanom nivou na startu šampionata, ali da u kruševačkom superligašu imaju razloga za ponos svedoči činjenica da je mladi golman Lazar Balević, koji je nedavno napunio 18 godina, ponovo pozvan u omladinsku reprezentaciju.

Selekcija U 19, pod rukovodstvom selektora Gordana Petrića, počinje pripreme za predstojeće kvalifikacije za EP 2026. koje će se održati u Velsu. U okviru priprema Srbija će početkom septembra učestvovati na Memorijalnom međunarodnom turniru Stevan Vilotić Ćele u Subotici.

Kvalifikacije za šampionat Evrope startuju u novembru, a Srbiji predstoje dueli sa Hrvatskom, Gruzijom i Gibraltarom.