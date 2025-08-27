Sutra je poslednji dan za prijavu na Erasmus+ projekte

Rok za prijavu mladih volontera za učešće na Erasmus+ projektima koje organizuje Crveni krst Kruševac ističe sutra, u 12 časova. Ove aktivnosti pružaju priliku da mladi uče, razvijaju svoje veštine, upoznaju vršnjake iz različitih zemalja i aktivno doprinesu svojoj zajednici

Mladi koji se prijave učestvovaće na razmenama i treninzima u Severnoj Makedoniji i Turskoj, a takođe će imati priliku da razvijaju liderske veštine i uče o volonterizmu kroz praktične aktivnosti i radionice. Projekti su osmišljeni da osnaže mlade, podstaknu ih na saradnju i razviju svest o značaju aktivnog učešća u društvu.

– Velika mi je čast da danas govorim u ime svih naših volontera, saradnika i zaposlenih koji svakodnevno rade na tome da naš grad bude humaniji, solidaran i sigurniji za sve njegove građane. Naša misija nije samo da pomažemo – već da budemo tu kada je najpotrebnije, da spajamo ljude, gradimo poverenje i budemo glas humanosti u zajednici. Ovim putem pozivam sve mlade da se prijave za Erasmus+ projekte ove jeseni. Oni će se realizovati od 15. septembra do 11. novembra. Obezbeđen je smeštaj, hrana i radna sredstva, a troškovi prevoza se refundiraju – objasnila je Emina Todorović, sekretar Crvenog krsta Kruševac.

Posebna pažnja posvećena je mladima i kroz Letnju školu za volontere, gde su učili osnovne principe volontiranja, prvu pomoć i etički kodeks. Obuke su ih osnažile da budu aktivni i odgovorni članovi zajednice, spremni da učestvuju u akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi i drugim humanim inicijativama.

– Ponosni smo i na to što je dobrovoljno davalaštvo krvi u našem gradu duboko ukorenjeno u tradiciji solidarnosti. Od početka godine realizovali smo 35 akcija, na kojima je prikupljeno ukupno 2.388 jedinica krvi. Posebno nas raduje što je čak 296 ljudi dalo krv po prvi put, to znači da humanost raste i da nove generacije prepoznaju značaj davanja krvi kao najdirektnijeg načina spasavanja života. Naredna akcija planirana je za prvi četvrtak u septembru, u prostorijama Crvenog krsta, od 8 do 14 časova – dodala je Emina.

Od 5. do 8. septembra, Kruševac će biti domaćin partnerima iz Nemačke, Turske, Slovenije, Severne Makedonije i Grčke, u okviru projekta „Empowering Youth Through Sports“, gde će mladi učesnici imati priliku da kroz sport i volonterske aktivnosti razvijaju timski duh i zajedništvo.

Crveni krst Kruševac svakog utorka organizuje sabirne akcije za donacije garderobe, hrane, igračaka i higijenskih sredstava, a ove donacije svake srede stižu do onih kojima su najpotrebnije. Narodna kuhinja pruža obroke za 570 korisnika širom grada, šest dana nedeljno, a od septembra kreće i redovna revizija spiskova korisnika, radi pravednije distribucije pomoći.

