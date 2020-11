Trg kosovskih junaka kroz vreme: Spomenik – svetionik Kruševca

– Kruševac ima preko 30 markica zahvaljujući Radomiru Bojaniću, koji je bio dizajner u Jugomarci, pa u Srbijamarci. On je ovde završio osnovnu školu, i od 1985. godine do danas objavio je razne motive. Značajan je i Mladen Nikolić, koji je od 1903. do 1929. uradio 25 razglednica. Mi smo kao klub uradili oko 210 razglednica – ističe Marković.

Iako Klub filatelista više ne postoji, Boban i dalje skuplja marke.

– Nekad nas je bilo 120 u Klubu i preko njega smo dobijali marke, postojala je i škola filatelije, danas moramo da se snalazimo. Bitno je da marka bude čista, bez otisaka. Ja skupljam od 1960. godine redovne marke za pisma, prigodne marke, doplatne za Crveni krst…sve. Cilj mi je da imam što više marki koje se odnose na Kruševac, skupljam ih za svoju dušu – kaže on.