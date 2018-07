Trenig bezbedne vožnje za motocikliste – glavu čuva

U Kruševcu se održava trening bezbedne vožnje za motocikliste, koji finansira Agencija za bezbednost saobraćaja, a sprovodi Asocijacija za bezbednost motociklista uz podršku loklanog Saveta za bezbednost saobraćaja

Za vozače motocikala i mopeda iz Kruševca tokom dva dana održavaju se dvosatna predavanja te petosatne obuke, tokom kojih uče kako da izbegnu opasne situacije.

– U Srbiji je svaka deveta smrtna saobraćajna nezgoda sa učešćem vozača motocikla ili mopeda, rizik da stradamo u saobračajnoj nezgodi nam je do 15 puta veći po predjenom kilometru, a motociklisti su i Strategijom bezbednosti saobraćaja prepoznati kao jedna od najugorženijih kategorija učesnika u saobraćaju – kaže Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista.

Imajući to u vidu Asocijacija od prošle godine sprovodi trenig bezbedne vožnje, koji finansira Agencija za bezbednost saobraćaja. Motrocikliste uče kako da izbegnu iznenadne opasne situacije koje se dese bukvalno dok se lupi dlanom o dlan, što je i vreme za koje treba odreagovati.

– Ovakav trening je jedan od najboljih načina za spasavanje života moticiklista jer jedan trenig menja 5 do 7 godina vozačkog iskustva. Važno je da se ulaže u prevenciju, korišćenje zaštiitne opreme, poštovanje brizine. Na nacionalnom nivou treba rešavati ovaj problem a to bi značilo postojanje odgovarajuće staze gde motociklisti mogu da voze kao i poboljšanje rada u autoškolama jer u edukaciji i obuci najviše škripi – napominje Jevtić.

Ovakve obuke su tokom prošle i ove godine sprovedene u 30 opština i gradova, a njima je bilo obuhvaćeno oko 300 motociklista.

– Analize su pokazale da je 98 odsto polaznika imalo takozvanu samoobuku, što nije dovoljno da bi bili bezbedni učesnici u saobraćaju. Agencija je prepoznala značaj obuke i sprovodimo je već drugu godinu, s tim što ove godine posebno radimo sa motociklistima, a posebno sa mopedistima – kaže Ivan Bojović iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Da je obuka u Kruševcu organizovana jer je lokalni Savet za bezbednost saobraćaja prepoznao njen značaj potvrdjuje Miloš Lazarević, član Saveta, koji kaže da podatak da je jedan motociklista u Rasinskom okrugu već nastradao u ovoj godini potvrdjuje da su oni ugrožena kategorija u saobrajaćaju.

Aleksandar Milošević (32) je na obuku došao iako motocikl vozi još od svoje četrneste godine.

– Tokom prethodnih godina sam imao više rizičnih situacija. Koliko god da pazimo zavisimo i do drugih vozača, koji često ne paza na motocikliste. Kacigu nosim obavezno i ona mi je više puta sačuvala glavu. Do sada nisam učestvovano na sličnim treninzima, a ovaj trening je veoma koristan, svako unapredjivanje znanja je dobrodošlo – kaže Milošević koji je motociklom išao i do Budimpešte i Barselone.

J.B.

Trenig bezbedne vožnje za motocikliste – glavu čuva

