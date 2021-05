„Tortura i nemar u Gerontološkom centru Kruševac“ tvrdi SSP, direktorka demantuje

Gradski odbor SSP izneo je na konferenciji za medije tvrdnje o lošem stanju u Gerontološkom centru, ”torturi i izgladnijivanju korisnika i nemaru od strane direktorke” ove ustanove, a kao dokaz, između ostalog, pokazali su fotografije za koje navode da su im dostavljene iz same ustanove. Direktorka Centra, Jelena Mijailović, demantovala je sve navode opozicije

U Gradskom odboru SSP navode da su ih o stanju u ustanovi informisali korisnici i zaposleni i to nakon, kako kažu, nekoliko pokušaja i obraćanja državnim institucijama.

– Hrana koju porodice i prijatelji dostavljaju korisnicima ustanove, do pre četiri dana je preventivno 24 sata držana u toaletu u plastičnim kesama, pored samog čučavca i fekalija, nakon čega je dostavljana onima kojima je i namenjena – navodi Katarina Panić, predsednica GrO SSP.

– U zadnjem delu dvorišta je do pre četiri dana postojala deponija starih stvari i otpada, koja je blokirala garaže ustanove, te su službeni automobili, koji se dokumentovano, zloupotrebljavaju u privatne svrhe, ostavljani napolju da odolevaju zubu vremena i trunu.

Sa krova ustanove, dodaje Panić, često u samo dvorište padaju crepovi, ugrožavajući bezbednost korisnika, a zaštita traka oko zgrade postavljena je tek pre četiri dana.

– U Geronotoškom centru Kruševac se dezinfekcija protiv korona virusa još uvek izvršava sredstvima kojima je rok trajanja istekao još 2020. godine – iznela je Katarina Panić. – Zahtevamo hitnu reakciju ministarstva za rad i socijalna pitanja i odgovornost upravljačke strukture Geronotološkog centra Kruševac.

Ovo nije politička tema, poručila je Panić na vanrednoj konferenciji, zakazanoj za petak popodne, dodajući da se „ovo tiče Kruševljana, naših baka i deka, roditelja i svih korisnika i zaposlenih u Gerontološkom centru“. Na konferenciji je emitovan i zamućeni snimak, kako su naveli, jednog od korinika koji govori o zloupotrebama i nebrizi u Centru

Direktorka Gerontološkog centra, Jelena Mijailović, u odgovoru na navode kruševačkog SSP-a, sprovela je danas novinare na mesta koja su su osvanula na fotografijama.

– Fotografije koje su im dostavljene napravili smo kada se krenulo sa renoviranjem ustanove, želeli smo da dokumentujemo zatečeno stanje, stare stvari su iznete i čekale su transport iz kruga – izjavila je Mijailović.

– Tako je baš na fotografiji hranilica koju smo kao i druge stare elemente nameštaja otpisali 2018. godine, o čemu postoje dokumentovani izveštaji. Dezinfekciona sredstva koja se vidi na fotografiji, dobili smo poslednji put u aprilu 2020. Ta sredstva se ne koriste od prošlog proleća. Reč je o fotografijama koje nisu nastale juče ili prekjuče.

Mijailović demantuje i da se hrana nalazila tokom epidemije pored toaleta u upotrebi, jer je, kako je naglasila, unošenje namirnica bilo zabranjeno, ali i da su ti toaleti van upotrebe, jer su “zbog nemarnosti prethodnog rukovodstva, mokri čvorovi zapušeni bitumenom, tu se rastvarala farba”.

Korisnicima su dostavljane samo vakumirane stvari, voda, sokovi, cigarete, a nastale fotografije su, smatra, rezultat nečije želje da se predstavi stanje koje nije u praksi.

– Iza Gerontološkog centra ne postoji mini-deponija, starija parkirana vozila preskupa su za otpis i jedostavno stoje sa strane – tvrdi direktorka. – Ceo prostor je uređen, a radi se i na sređivanju staza. Kod Svetske banke prošli su projekti adaptacije i rekonstrukcije tri objekta, a radovi na sanaciji crepova na jednom od njih, zbog pada dva crepa, počinju u ponedeljak. Angažovano je i stručno lice za bezbednost na radu, budući da majstori zaduženi za održavanje u Gerontološkom centru, ne mogu po zakonu da rade na visinama – rekla je Mijailović, dodajući da je gomila poređanih crepova sa fotografije delimično iskorišćena za sanaciju krova.

– Jelovnik se sastavlja uz strogu kontrolu lekara, kuvara, šefa kuhinje, na dnevnom nivou se beleži korišćenje svake namirnice, postoje i “ček-liste” sa podacima o higijeni, podeli terapije i slično – tvrdi još Mijailović, dodajući da se Centar neprestane sređuje, da je tokom epidemije stiglo 70 modernih kreveta i natkasni, te dijagnostički uređaj vredan 24 hiljade dolara koji je omogućio skrining preglede od prošle nedelje.

– Ne mogu da dozvolim da se degradira posvećen rad 140 zaposlenih, koji su u tri navrata bili u karantinu zajedno sa korisnicima kako bi im sačuvali živote. Insistiram na vanrednoj kontroli inspekcije Ministarstva rada, a dodajem da smo imali nenajavljenu posetu zaštitnika prava građana i tom prilikom smo pohvaljeni za postignut rad.

Prozvana direktorka veruje da je fotografije iz arhive Gerontološkog centra iz revolta opoziciji dostavilo lice koje je prošle nedelje udaljeno s posla zbog nemara: jedna dementna korisnica odšetala je iz kruga Centra, o čemu je obavešteno Ministarstvo. Protiv zaposlenog je, kaže, pokrenut postupak. Dodaje i da su stručni radnici prijavili da tri-četiri korisnika koji su na teretu budžeta (bez stalnih prihoda, u GC borave o trošku države), dolaze u ustanovu sa skupljim predmetima. – Mišljenja smo – dodaje direktorka – da se tim licima manipuliše zbog čega sam insistirala na vanrednom nadzoru u Gerontološkom centru.

Gradski odbor SSP traži ostavku direktorke Jelena Mijailović, a najavljuju da će se Gerontološkim centrom baviti i na narednim konfrencijama za medije.

„Tortura i nemar u Gerontološkom centru Kruševac“ tvrdi SSP, direktorka demantuje

