Finalno okupljanje koalicije „Srbija protiv nasilja“

Aktivisti koalciije „Srbija protiv nasilja“ okupili su se večeras u Klubu Kulturnog centra uprkos nesuglasicama oko korišćenja prostora. Prisutni su uz gromoglasan aplauzu podržali Branislava Andrića koji im je poručio da su oni slobodan deo grada i da Kruševac posle izbora više neće biti isti

– Vi ste slobodan deo grada, verujte mi. Hajde da oslobodimo i one ljude koji se plaše i koji su izloženi neverovatnim prtiscima. Zahvaljujem svima jer ste uložili nadljudske napore, obišli sva sela, podelili hiljade flajera. Posebno se zahvaljujem ljudima koji su čuvari kutija, oni su pravi junaci. Oni će podneti najveći pritisak. Ako uspemo da svedemo krađu na minimum, mi pobeđujemo, to je definitivno. Oni su svesni toga. Za njih je ovo biti ili ne biti, gubitak privilegija, a nama ne može da bude gore, mi možemo samo da dobijemo i nikada više neće biti isti ovaj grad jer se on oslobodio- poručio je Branislav Bata Andrić okupljenima u klubu, držeći pesnicu podignutu u vazduhu.

Ivan Mandić, ispred koalicije „Srbija protiv nasilja“ je rekao da ovim okupljanjem obeležavaju kraj uspešne kampanje.

– Okupili smo se ovde jer ovaj naš klub pripada svima. Mandić se zahvalio nekolicini lokalnih medija i portala koji su pratili njihove predizborne aktivnosti, rekavši da nije dobio ni minut ni na jednoj lokalnoj televiziji.

– Sve lokalne televizije uzimaju novac od građana za javno informisanje, a nijednom se nisu pojavile da isprate nijedno naše dešavanje. Oni pokušavaju da degradiraju svoje političke protivnike, i mi smo ih više puta zbog neistina dobili na sudu. Od kad sam u politici nisam dobio priliku ni za jednu političku debatu.

Mandić je istakao da bi ova stranka imala na izborima i 10 odsro više, kad SNS ne bi ucenjivao birače i kad bi izbori bili fer regilisani.

– Naši prioriteti su da sačuvamo svako izborno mesto od krađe i siguran sam da ćemo to uraditi. Građani koji u nedelju budu zaokružili broj tri dobiće gradonačelnika koji je personifikacija svega dobrog. Ukoliko ga izaberu, svi đaci će već od 2. polugodišta dobiti besplatne užine, od 1. septembara užbenike. U prvih mesec dana formiraćemo fond za lečenje teško bolesne dece i sugrađana. Seoske sredine dobiće seoske ambulante i apoteke, i to na onim mestima gde ih je aktuelna vlast ugasila ili gde su u lošem stanju. Osnovaćemo gradski call centar, u prvih mesec dana, takođe ćemo obezbediti 100 stanova, a do kraja mandata će 500 stanova za porodice, po utvrđenim kriterijumima. Do kraja mandata, ćemo vratiti otuđenu gradsku imovinu u Kruševcu i ispitaćemo poreklo imovine onih koji su stekli bogatstvo u prethodnih 12 godina – poručio je Mandić.