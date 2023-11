U novom saopštenju za javnost Gradskog odbora SNS oglasila se Nevena Đurić, predsednica ovog Odbora koja je oštro osudila rad članova SSP u Kruševcu, rekavši da pokušavaju da profitiraju na tragediji koja se desila u maju, a da se aktuelna vlast zalaže da stvori što bolje uslove i obezbedi lečenje bolesnoj deci

– Malo im je što su pokušali da na smrti tragično stradale dece politički profitiraju i tragediju iskoriste u svom pohodu na vlast, i pritom je unovče, što je ispod svake ljudske časti i morala, pa su zato na svoju listu dodali i decu obolelu od retkih bolesti – krenula je Đurićka i osvrnula se na scenu iz Skupštine kada su, po njenim rečima, stranački sabornici SSP-a pravili buku dok je govorio odbornik čije dete ima ozbiljne zdravstvene probleme.

– Time su jasno pokazali da ni pet para ne daju za ovu temu već je samo najstrašnije zloupotrebljavaju. Mandiću, dok su ovi pod čijom si šapom danas vedrili i oblačili Srbijom, država iz budžeta nije davala nijedan jedini dinar za lečenje dece obolele od retkih bolesti – obratila se Đurićka direktno Ivanu Mandiću.

Zatim je navela da su prvi put od 2012. godine za lečenje dece opredeljena sredstva iz budžeta, koja se iz godine u godinu uvećavaju.

– Uloženo je do sada 182 puta više sredstava nego 2012. godine, dok je za lečenje u inostranstvu opredeljeno 4.5 puta više sredstava nego do 2012. godine. Danas imamo 4 skrininga za svaku novorođenu bebu, a podrška koju obolela deca i njihovi roditelji imaju krunisana je velikim iskorakom kada je formirana posebna jedinica koja se bavi retkim bolestima pri Ministarstvu za brigu o porodici.Osim toga, država plaća i najskuplji lek za decu obolelu od spinalne mišićne atrofija koji košta 2.5 miliona evra – obrazložila je Đurićka i ljutito poručila svojim političkim rivalima da je to prosta matematika.