Tanja Milisković, regionalna direktorka kompanije „Kromberg & Schubert” – menadžerka godine

Regionalna privredna komora Rasinskog okruga je nagradu za najboljeg menadžera u 2023. godini dodelila Tanji Milisković, regionalnoj direktorki kompanije „Kromberg & Shubert“ za Srbiju i Severnu Makedoniju. Kompanija je nemačkog porekla i postoji više od 100 godina, dok u Kruševcu posluje od 2016. godine i trenutno zapošljava 2000 radnika, dok im je u planu otvaranje dodatnih 1000 radnih mesta

Koliko Vam znači nagrada za najboljeg menadžera?

Nagrada mi mnogo znači, posebno kao nekome ko je došao u ovaj grad pre nekoliko godina. Bila sam uključena 2016. godine u projekat donošenja odluke da investiramo u Kruševac. Čast mi je i zahvalna sam što je moj rad prepoznat i prihvaćen. U Kruševcu i Srbiji se osećam kao kod kuće. Volim ovu zemlju i ljude kao svoje, jer mi je otac Srbin, a mama Makedonka. Često kažem da sam bogata jer imam najbolje od obe strane. U 2016/2017 i od zvaničnog preuzimanja 2022. godine, doživela sam samo najbolja iskustva sa ljudima koji žive u Gradu i celom Rasinskom okrugu. Ljudi su bili ti koji su ovu viziju zaista ostvarili i pretvorili organizacionu kulturu u ovo što je danas. Upravo je želja zaposlenih da uče, rastu, menjaju i usavršavaju, pokrenula proces transformacije kompanije u boljeg poslodavca za naše ljude, boljeg proizvođača za klijente i boljeg primera za zajednicu. Taj se proces nastavlja i danas. To su ljudi koji prepoznaju energiju, iskrenost i kada vide da se neko bori za njih, učiniće da vam svaki trenutak bude vredan. Sve njihove životne priče, njihove želje, strahovi, očekivanja, nesigurnosti, znanje…to daje snagu, mudrost i hrabrost i oni vam pokažu put kojim treba da idete kada nosite odluke. Morate da ih pogledate u oči. Tako da, priznanje je čast, ali je i odgovornost, jer kada ga dobijete, morate ga svaki dan opravdati delima. Tu čast posvetila sam svom timu, svim našim ljudima, svakom od naših 2000 radnika i njihovo poverenje mi je najveća nagrada.

Kako biste opisali trenutno stanje Vaše kompanije u Kruševcu? Koliko ljudi je trenutno zaposleno i da li ste zadovoljni poslovanjem u prethodnoj, 2023. godini?

„Kromberg & Shubert“ je nemačka privatna kompanija koja postoji više od 100 godina. Centrala se nalazi u malom gradu Abensergu, a jedini vlasnik je gospodin Hans Oto Kromberg koji je firmu nasledio od svog dede. Proizvodimo kablovske snopove za automobilsku industriju na 35 lokacija širom sveta i globalno zapošljavamo 50.000 ljudi. Kompanija je u Kruševcu osnovana 2016. godine. Trenutno imamo 2000 zaposlenih koji rade na dva projekta – Škoda i Porsche. Posledica dobrih rezultata u prethodnoj godini, je sticanje poverenja novog klijenta, a to je BMW, naš treći kupac. Sada spremamo našu bazu podataka za kandidate i polako nakon završetka izgradnje, na proleće ćemo početi sa zapošljavanjem radnika za novi projekat, što će nam doneti dodatnih 1000 radnih mesta.

Približno njih 500 – 600 će biti operateri u proizvodnji, naši majstori. Između 200 i 300 radnika će biti podrška za proizvodne linije koje uključuju: dostavljače materijala, inspektore kvaliteta, mehaničare, električare, vozače viljuškara, HR trenere itd. Za preostalih 100 radnih mesta će nam biti potrebno univerzitetsko obrazovanje iz oblasti inženjerstva, tehničkih nauka, prava, ekonomije, IT-a.

Kako reagujete na izazove tržišta rada i za koje vrste poslova Vašoj kompaniji najviše nedostaje kadrova?

Poslednjih godina tržište rada u Srbiji je veoma konkurentno i iscrpljeno. Nije lako i zahteva rad i strategiju da se dođe do potrebnih ljudi. Imamo interni plan obuke i razvoja, podučavamo tehničke veštine i razvijamo takozvane meke veštine naših ljudi kako bismo ih opremili da rastu profesionalno i lično. Zalažemo se za prave principe i vrednosti, kao što su: jedinstvo, iskrenost, integritet. Uvek želimo da prvo promovišemo ljude unutar kompanije, a potom tražimo spolja kako bi dobili neke nove talente.

Najizazovnija radna mesta su one pozicije koje zahtevaju liderske veštine, jer to mora da bude neko ko ima dobru kombinaciju tehničkih veština, ali i ume da radi i komunicira sa ljudima na pravi način. Ove pozicije zahtevaju viši nivo samodiscipline i odgovornosti i mogu biti zastrašujuće za ljude. Zato ulažemo u mnoge obuke i pravimo različite vrste testiranja i profilisanja kako bismo bili sigurni da imamo prave ljude, na pravim pozicijama. To podrazumeva da ljudi kao pojedinci ne budu izloženi stresu, ali sa druge strane i da kompanija može da postiže rezultate koji su nam potrebni da bi obezbedili ljudima stabilnost, razvoj, nove projekte i tehnologiju.

Moderno je vreme, glavna komunikaciona platforma su društvene mreže i morali smo da se prilagodimo. Važno je imati prepoznatljiv brend kao poslodavac i stvoriti imidž kojeg ljudi žele da budu deo. Verujemo da je rad u našoj kompaniji zabavan, energičan i daje smisao. Rad svake osobe u našoj kompaniji stvara vrednost za 2000 ljudi i njihove porodice, to je neverovatna motivacija da nam se pridruže nove kolege. Pored toga, mnogo ulažemo u aktivnosti motivacije i verujemo u narativ da su čoveku potrebne tri stvari da bude srećan: nekog da voli, nešto da radi i nešto čemu može da se raduje. Naši ljudi imaju svoje porodice, ljubav i prijatelje, a mi kao poslodavac doprinosimo da im nađemo nešto da rade i nešto lepo da očekuju. Naš posao nije završen i nikada neće biti završen, to je stalna aktivnost sa krajnjim ciljem da kompanija i rad sa nama bude pozitivna promena u životima ljudi.

Koliko trenutna ekonomska kriza utiče na poslovanje Vaše kompanije?

Iskreno govoreći, uprkos ekonomskoj krizi, naša kompanija do sada nije bila značajno pogođena. Uspešno smo izdržali kovid krizu, a rad u Ukrajini je uticao na način da je neke projekte pomerio ka ovom delu Evrope, pa imamo dosta investicija. Kako će se to nastaviti, ne možemo predvideti jer ima dosta spoljnih faktora i puno neizvesnosti. Ono što možemo da uradimo je da pratimo napredovanje kineskih kompanija, jer one utiču na evropske proizvođače automobila da smanje obim posla i porudžbine prema nama. To može ozbiljno uticati na naše poslovanje. Ostaćemo na oprezu i reagovati u slučaju bilo kakvih novih okolnosti kako bismo minimizirali negativan uticaj.

Da li postoje partnerstva i uspešna saradnja sa drugim kompanijama ili institucijama sa kojima poslujete?

Da, definitivno postoje. Sarađujemo sa mnogim lokalnim kompanijama i težimo izgradnji dugoročnih partnerstava koja su na obostranu korist. Sve usluge kao što su priprema obroka, prevoz zaposlenih, čišćenje, obezbeđenje i slično su u nadležnosti domaćih kompanija. Sve što nije ugrađeno u kablovskom snopu, takođe nabavljamo lokalno, poput raznih alata, opreme, kancelarijskog materijala… Standard je da sve komponente koje su sirovine za proizvodnju kupujemo od globalno odobrenih dobavljača. Pored toga, imamo odličnu saradnju sa svim lokalnim i nacionalnim institucijama, kao i Regionalnom privrednom komorom. Naš cilj je da budemo dobar poslovni parner i negujemo dugoročnu saradnju sa svima.

U prošlosti ste organizovali dane otvorenih vrata za zainteresovane građane, a imali ste i donacije poput dva klima uređaja vrtiću Biser. S tim u vezi, kako vidite ulogu Vaše kompanije u lokalnoj zajednici u Kruševcu?

To su dobre prakse koje ćemo nastaviti, jer nam pomažu da budemo prisutni i da se približimo ljudima u lokalnoj zajednici. Kao što je već rečeno, sada smo u fazi pripreme pred pokretanje svih brending i promotivnih aktivnosti, tako da ćemo sigurno ponovo otvoriti svoja vrata za sve ljude koji bi želeli da nas posete i vide kako izgleda naš proizvodni proces. Pored toga, imamo politiku za donacije i sponzorstva, te i određeni budžet posebno za tu namenu i primamo zahteve do kraja marta svake godine. Naš glavni fokus je briga o deci, zdravlju, obrazovanju, sportu i svemu ostalom što može pozitivno da utiče na kvalitet života ljudi. Ne govorimo previše o tome, jer je iskrenije kada pomažete i ne hvalite se time, ali smo s druge strane svesni da moramo biti transparentni i obavestiti javnost šta radimo. Verujemo da nikad nije potreban razlog da se učini dobro delo, jer dobro je samo po sebi razlog. Zato dajemo sve od sebe da uvek pružimo ruku pomoći, da podržimo one kojima je to potrebno i da podelimo to što imamo. To je duh naših ljudi koji to praktikuju i u svojim privatnim životima zbog čega sam veoma ponosna.

Kakvi su planovi za budućnost kompanije „Kromberg & Schubert“ u Kruševcu?

Naš plan je da nastavimo uspešno da radimo kao i do sada, da gradimo i rastemo. Prvenstveno se moramo dobro pripremiti za početak novog BMV projekta, kao i da zadržimo rezultate i kvalitet na našim Škoda i Porsche projektima. Pored novog posla, prioritet je nastavak implementacije Lean menadžmenta. Imamo mnogo timbildinga i motivacionih aktivnosti, kao i plan treninga koji želimo da završimo. Mi smo zapravo jedan veliki tim na tri lokacije, u Kruševcu, Skoplju i Bitolju, sa ukupno 10.000 radnika, pa planiramo i pomažemo jedni drugima gde god da je potrebno. Želeli bismo da organizujemo regionalnu Kroschu konferenciju, ali to još uvek nije potvrđeno, jer je potrebno naći pravo mesto za mnogo ljudi.

Što se tiče našeg radnog kolektiva, najvažnije je da svi budu zdravi, kao i njihove porodice i prijatelji, a sve ostalo ćemo smisliti zajedničkim radom. Kažu da se jedino dobro živi ako živite život sa svrhom, a naša svrha je da budemo snaga za dobro u svim gradovima, selima i mestima gde žive naši ljudi. Tako i gradimo ovu veliki priču, kroz koju: hiljade ljudi je prvi put u životu dobilo najveću platu; hiljade ljudi mogu sebi da priušte da po prvi put odu na odmor; hiljade ljudi je prvi put kupilo automobile, stanove i kuće, jer im je ova kompanija obezbedila stabilnost i sigurnost; hiljade ljudi po prvi put u životu nema dugova; hiljade ljudi je zasnovalo porodice. Mnogima od njih je neko dao šansu za prvi posao gde su igradili divne karijere. Za hiljade ljudi, imati dobar posao u mestu gde žive je pozitivna promena u njihovim životima.

Neko pametan je rekao: „Kada bacite težinu svog uticaja na stranu dobrog, istinitog i lepog, vaš život će dostići beskrajan sjaj. To će se nastaviti u životima drugih, na viši, finiji, plemenitiji način, nego što možete i da zamislite. U naporu i trudu duša raste i potvrđuje se u najvećoj meri svojih mogućnosti, tako da se na kraju možete osvrnuti na svoj trud i život, i bez obzira na bilo kakav prividni poraz u njegovom rezultatu, možete reći `Borio/la sam se za dobro`“. Smatram da je to lepota ovog posla i da na kraju dana samo to možemo, zar ne?!

Nikola Lazić