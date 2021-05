Sve spremno za Noć muzeja

Sedamnaesta po redu Evropska noć muzeja biće održana u subotu, 15. maja, u okviru ovogodišnje manifestacije „Muzeji za 10“. Kao i prethodnih godina, muzejski objekti u gradu (centralna zgrada Narodnog muzeja Kruševac, Umetnička galerija i Kuća Simića) biće otvoreni za publiku od 8 do 22 sata – poručuju iz ove gradske institucije i podsećaju da je, zbog aktuelne epidemiološke situacije, obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance

U pozivnici Narodnog muzeja Kruševac, navode se i postavke koje će posetioce dočekati u subotnjoj Noći muzeja. Tako će u centralnoj muzejskoj zgradi svi koji to do sada nisu učinili, moži da vide obnovljenu stalnu postavku, a u velikoj sali izložbu “Srpski vojnici umrli u Holandiji 1917–1919”. Izložba je deo programa obeležavanja stogodišnjice Versajskog mirovnog sporazuma, i, kako se navodi, govori o široj javnosti malo poznatoj činjenici da je jedan broj srpskih zarobljenika boravio u neutralnoj Holandiji, kao i da je njih stotinak preminulo i pokopano na holandskom državnom tlu.

Na Reformatorskom groblju u Garderenu, područje regije Veluve, nalazi se spomenik sećanja na srpske vojnike koji su preminuli od posledica španskog gripa 1919. Na spomeniku je ispisano 29 imena srpskih vojnika umrlih u Garderenu, 21 vojnika koji su umrli u Najmegenu i njih 14 koji su umrli u Enshedeu. Spletom različitih okolnosti, posmrtni ostaci srpskih vojnika su 1938. godine, a u dogovoru sa vladom Kraljevine Jugoslavije, prebačeni u mauzolej u Jindrihovicama, u Češkoj, gde se i danas nalaze.

Izložbom su obuhvaćeni kako pravni aspekti i izbijanje Prvog svetskog rata, takoi zločini vršeni nad ratnim zarobljenicima, rad humanitarnih organizacija, repatrijacija preko Holandije, smrt i ekshumacija, opis spomenika u Garderenu i mauzoleja u Jindrihovicama, gde su srpski vojnici umrli u Holandiji našli svoje konačno prebivalište, kao i priče o porodicama tj. potomcima ovih vojnika. Autori izložbe: Ana Jelić i Nenad Karamijalković.

U Kući Simića, osim stalne postavke koja predstavlja ambijent kruševačkog doma na prelazu iz devetnaestog u dvadeseti vek, posetiocima je još uvek na raspolaganju i izložba “Više od ogre –dečje igre nekad i sad”. Izložba, podsećaju autori, sadrži na desetine tekstova o pomalo zaboravljenim dečjim igrama iz XX veka, fotografije koje ilustruju dečje rođendane, okupljanja i najbezbrižniji deo života, ali i same igračke koje su obeležile odrastanje različitih generacija u Kruševcu. Automobilići, klikeri, barbike, praćke, domine, hula-hop, rolšue, porculanske lutke, zajedno su sa pričama o „žmurkama“, „između dve vatre“, „neka bije, neka bije“…Autorka izložbe je Zorana Drašković Kovačević.

Izložba fotografija i grafika Branimira Karanovića čije smo nedavno otvaranje propratili za vas, dočekaće vas u Umetničkoj galeriji. Podsetimo, Brranimir Karanović, diplomirao na Grafičkom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 1974, magistrirao grafiku dve godine kasnije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a od 1978. do 1996. Radi kao profesor fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bio je i redovni profesor fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Od 2016. je profesor emeritus na istom fakultetu.

“Karanovićevo stvaralaštvo predstavljeno je sa naglaskom na period koji se tiče poslednjih triju decenija bogatog i autentičnog opusa, u kojem dominira fotografija kao samostalni medij ili element na kojempočiva grafika. Uključuje radove postavljene kroz pet manjih celina raspoređenih u pet prostorija izložbenog prostora kruševačke galerije”, navodi se u pozivnici za Noć muzeja.

Tokom trajanja izložbe, u okviru Nedelje muzeja, u ponedeljak 17. maja, u 13 sati, biće organizovan razgovor sa umetnikom Branimirom Karanovićem i predstavljen katalog izložbe, koju je inače priredila kustoskinja, istoričarka umetnosti ― muzejska savetnica Biljana Grković.

Sve spremno za Noć muzeja

