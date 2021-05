Višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi uručena priznanja

Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi danas su na svečanosti organizovanoj u Kruševačkom pozorištu uručena priznanja davaocima koji su do sada dobrovoljno dali krv 35, 50, 70 i 100 puta, dok je Kruševačkom pozorištu dodeljena plaketa „Široko srce“

– Danas želimo da iskažemo zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima krvi i dodelimo priznanja višestrukim davaocima. Takođe, dodeljujemo i plaketu „Široko srce“ našem pozorištu koje nam godinama unazad pomaže da realizujemo tradicionalne akcije dobrovoljnog davanja krvi – istakla je Emina Todorović, sekretarka Crvenog krsta Kruševac.

Ona je dodala i da je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi (11.maj) prilika da se kruševljani podsete svog prvog dobrovoljnog davaoca krvi Budimira Gajića koji je 1916. godine u Prvom svetskom ratu dobrovoljno donirao krv nepoznatom ratniku u okolini Soluna.

– Od tada pa do danas dobrovoljno davalaštvo krvi funkcioniše po istim principima, a to je dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno. Nagrada je jedino to da se ovim humanim gestom spašava ljudski život, a veće nagrade od toga nema – napomenula je ona.

Među dobitnicima priznanja je i Dragan Živković koji je do sada krv dobrovoljno dao 101 put.

– Ako se dobro sećam sa dobrovoljnim davanjem krvi krenuo sam davne 1980. godine. Drago mi je da sam deo ove akcije i da mogu da pomognem ljudima u nevolji. Poručujem svima koji su zdravi da dođu da doniraju krv kako bi pomogli onima kojima je pomoć potrebna – rekao je on.

U ime grada Kruševca prisutnima je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi čestitala pomoćnica gradonačelnice za društvene delatnosti Jelena Todorović.

– Danas je pravi trenutak da kažemo veliko hvala svima koji godinama unazad dajući svoju krv produžavaju drugima život na nesebičan i human način. Vi ste naši heroji koji zajedno sa zdravstvenim radnicima spašavate mnoge živote – kazala je ona.

Inače, kruševački Crveni krst u okviru Nedelje Crvenog krsta koja se obeležava od 8. do 15. maja organizuje tradicionalne aktivnosti kao što su obeležavanje Svetskog dana Crvenog krsta i akcija „Paketić za novorođenu bebu“, pod sloganom: „Da nas bude više!“.

Takođe, pobednicima ovogodišnjeg konkursa „Krv život znači“ biće dodeljene nagrade, a akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana u kruševačkom Vaspitno-popravnom domu.

