Stručni saveti – Kako da se najbolje zaštitimo od kontaminacije virusom COVID19

Kako se tačno koristi natrijum hipohlorit, kakve treba da budu naše zaštitne maske, koje postupke treba da svakodnevno ponavljamo, šta su alternativni dezificijensi – na ta i još neka pitanja odgovara naš sagovornik Svetozar Jakšić, pukovnik u penziji, nekadašnji šef Katedre stručnih predmeta ŠC ABHO Vojne akademije i predavač predmeta RHB dekontaminacija i NHB zaštita u ovdašnjem ABHO centru

Pukovnik Svetozar Jakšić nedavno je za stanare svoje zgrade napisao detaljno uputstvo o postupcima stanara za vreme vanrednog stanja u sprečavanju širenja virusa COVID 19. Uradio je to jer, kaže, od jednog poznanika dobio je pitanje: Kako se to pije?

– To mi je pokazalo da ljudi nemaju dovoljno jasna uputstva kako da koriste ovaj preparat – rekao nam je. Zato smo ga i mi zamolili da našim čitaocima pruži detaljnije informacije kako se u situacijama poput ove treba ponašati.

Izvori infekcije

– Suština sprečavanja širenja zaraze virusima je takozvani Vogralikov lanac (naziv je dobio po ruskom naučniku koji ga je postavio) koji, ako se prekine u bilo kojoj karici, rešava problem zdravlja ljudi. Taj lanac čine: izvor infekcije – putevi prenosa –ulazna vrata-doza i virulencija virusa – dispozicija i imunitet. To je pet osnovnih karika. Bilo koju da prekinemo, zaustavili smo epidemiju – objašnjava naš sagovornik.

U konkretnom slučaju, kaže, izvor infekcije je bolesna osoba i ona izbacuje virus kijanjem i kašljanjem. Što se dodira tiče, može se virus nataložiti od kašljanja na rukama, ali se prenosi tek ako tom rukom dodirnete sluzokožu oka, nosa ili usta.

Kada je reč o izvorima, Jakšić smatra da je potrebno obratiti pažnju i na još neke, kao što su saobraćajnice.

– Saobraćajnice su izuzetno bitne i velika je greška što motorni saobraćaj nije odvojen od pešačkog. Tu su morale ulice da se razdvoje jer motorni saobraćaj podiže aerosole u vazduh i, bez obzira što je korona virus teži od vazduha i taloži se, on zbog svog nosača može duže da boravi u vazduhu. Virus ne postoji sam nego ima svoj nosač, bilo da je to čestica prašine, ili kapljica magle. Vazduh je dakle, transporter i zavisno od toga da li se krećemo u prirodi, u gradu, zatvorenom prostoru, mi podižemo virus i povećavamo njegovu koncentraciju.

Površine, predmeti na koje se nataložio virus, dalji su mogući izvori infekcije.

– Što se površina tiče, važno je znati da se virus na plastičnim površinama i sintetičkim tkaninama zadržava mnogo duže. Ali, bez obzira da li se virus našao na nekoj od površina, mi smo dužni da svakodnevno preduzimamo neke mere dok ne prestane opasnost. Mi, dakle, moramo da sprečimo da virus dospe u organizam, a njegova ulazna vrata su sluzokože očiju, nosa i usta, a naročito organi za disanje. To možemo tako što ćemo ga uništiti, blokirati ili izolovati.

Šta nas štiti

Pukovnik Jakšić je detaljno objasnio i sredstva zaštite i postupke koji će nas zaštiti od zaraze:

MASKA

– Maska je osnovno sredstvo i ona se može deliti po kategorijama. Postoji pravilo za upotrebu priručnih i mesnih sredstava za zaštitu organa za disanje u Vojsci. Postoji i profesionalna maska tamo gde su koncentracije vrlo visoke. Maska koju ja preporučujem za gradjane je priručna maska, takozvana poveska. Ovo što se prodaje po pijacama i što je jednostruka sintetička tkanina može da štiti 10 do 15 minuta. Preporučio bih masku koja je od prirodnog materijala kao što je pamuk ili vuna gušćeg tkanja, ali da ima džep koji ide od ova do uva, preko nosa i podbratka, u koji se ubacuju tri ili više slojeva papirnih ubrusa ili sloj medicinske vate debljine 1 cm. Ta maska može da štiti 2 do 3 sata, a prmenom uloška i duže.

RUKAVICE

– Rukavice mogu biti sve sem kožnih i pletenih. Može čak i kesa da se navuče sa gumicama oko ruke. Takve se rukavice, naravno bacaju, dok se druge mogu i prati.

DEZINFEKCIJA

– Moramo vršiti dezinfekciju. Preporučen je rastvor natrijum hipohlorita u koncentraciji od 1 odsto aktivnog hlora, koji se sada distribuira na punktovima. Bitno je znati da je trajnost tog rastvora 5 do 6 sati kada se upotrebi.

Ispred svake zgrade mora se postaviti sundjer debljine najmanje 3 centimetra koji mora biti natopljen natrijum hipohloritom i to treba zanavljati svakih šest sati. S obzirom na najčešću frekvenciju ulazaka najbolje bi bilo da se to zanavlja ujutro i negde oko 13, 14 časova.

Ispred stanova u zgradama, ali i kućama, postaviti takodje sundjer veličine otirača, natopiti ga natrijum hipohloritom i ne trljati obuću, već tupkati pola minuta i natapati šare na obući.

Sve površine gde je moguć dodir, a to su gelenderi, gazišta i 20 do 30 centimetara pri dnu zida treba preprskati dezinfekcionim sredstvom.

Stanari su dužni da svoje brave i metar oko njih prebrišu i to bi trebalo ponavljati nakon svakog ulaska.

Ravne površine, staklene, keramičke, teraco, plastične, mogu da se brišu i da se ostavi da rastvor deluje 20 do 30 minuta, ali u toj prostoriji ne treba niko da boravi, naročito ne deca, jer se iz tog rastvora izdvaja hlor. Hipohloritni jon vrši uništavanje virusa kiseonikom u atomskom stanju, ali se istovremeno izdvaja hlor koji ide u prostoriju. Prostorija se mora provetriti.

ODEĆA

– Kad udjemo, cipele ne stavljamo u cipelarnik već na posebnu plastičnu podlogu koju treba često menjati.

Odeću skinuti i izneti na terasu, a rukavice oprati.

Ko ima paročistač, to je sada izvanredna stvar za čišćenje podova, tepiha, mebla. Redovno ga upotrebljavati i naročito svakodnevno čistiti električne uredjaje koji skupljaju prašinu, a to su: ekrani televizora, ruteri, lusteri…

SUNCE

– Sunce je najubitačnije sredstvo za viruse. Ne postoji nijedno sredstvo koje je stvorio čovek, a koje može biti efikasno kao što je sunce. Zato je potrebno izneti na terasu stvari koje su bile na ulici, okretati ih i pripremiti za sledeći izlazak. Ako možemo, dobro je i da mi samo provodimo izvesno vreme na suncu. Preporučujem upotrebu UV lampi uz sve mere bezbednosti koje su u uputstvima za njihovu upotrebu.

PRANJE RUKU

– Preporučuje se detaljno pranje ruku sapunom, ali važno je da sapun ima pH vrednost najmanje 8,5 da bi uništio virus. Medjutim sapuni na tržištu, zbog zahteva potrošača i drugih razloga, najčešće imaju pH vrednost 7,5 i oni ne ispunjavaju te uslove. Njihova pena samo transportuje viruse u kanalizaciju ali ako dobro ne isperemo ruke mi još uvek imamo virus na njima. Moja preporuka su sapuni za pranje rublja ili domaći sapuni ili sapuni koji u sebi imaju najmanje 10 odsto natrijum hidroksida.

KOSA

– Kosa je izuzetno snažan apsorber prašine. Oblikom frizure, kapom zaštititi kosu, prati je češće, na dva dana, a ako ste na radnom mestu u kontaktu sa ljudima, onda i svakodnevno.

NAOČARI

Naočare, naročito kada je vetrovito, obavezno nositi da prašina ne udje u oči.

ALTERNATIVNA DEZINFEKCIONA SREDSTVA

– Cedj: staviti 2 do 3 kilograma bukovog pepela u 10 litara vode, prokuvati, procediti kroz gazu i to je odlično sredstvo za pranje ruku i uopšte dezinfekciju.

0,5 postotni rastvor natrijum hidroksida

IMUNITET

Jedna od karika u lancu s početka priče je i naš imunitet. -On zavisi od nas samih, imamo jači ili slabiji prirodni, ali možemo ga ojačati. U slučaju COVID 19 to ne možemo učiniti vakcinom jer je još uvek nema, ali možemo ishranom – kaže Jakšić, naročito preporučujući propolis kao prirodan antibiotik.

Biografija Svetozar Jakšić, pukovnik u penziji, završio je Vojnu akademiju Kopnene Vojske, Visoko Tehničku Vojnu akademiju ABHO, Poslediplomske studije na Vojno Tehničkoj Akademiji, školu za nuklearna zračenja Vinča, Generalštabnu školu JNA. Obavljao je sve dužnosti u rodu ABHO. Bio je šef Katedre hemijskog oružja i predavao RHB dekontaminaciju, NHB zaštitu, Hemijsko oružje – jedine bazične predmete u SFRJ. Od 2000. do 2012. bio je pomoćnik načelnika Štaba civilne zaštite Opštine Kruševac

