Podaci o osobama preminulim od korona virusa u Srbiji pokazuju da je njihov prosek godina bio 64,12. Među 51 osobom koja je do sada u našoj zemlji preminula od posledica korona virusa 39 je muškaraca (76,47 odsto) i 12 žena (23,53 odsto). To su podaci objavljeni na Vladinom sajtu covid19.rs (https://covid19.rs)

Podaci nadležnih pokazuju da je do sada korona virus potvrdjen kod 1.908 ljudi u Srbiji, a testirano je ukupno 7.360 osoba. Na bolničkom lečenju je 1.170.

U poslednja 24 sata, prema podacima objavljenim danas u 15 časova, virus je potvrđen kod 284 lica, a u tom periodu je testirano 959 osoba.

Podaci pokazuju i da je najviše preminulih bilo u starosnom dobu izmedju 60 i 69 godina, njih 19 (34,25 odsto) te u dobu između 70 i 79 godina, koliko je imalo 10 pacijenata (9,8 odsto). Devetoro je bilo staro izmedju 40 i 49 godina i oni čine 17,56 odsto od ukupnog broja preminulih. Starije od 80 godina je bilo osam osoba (15,69 odsto), dok je petoro preminulih imalo izmedju 50 i 59 godina (9,8 odsto). Medju preminulima nema osoba mladjih od 39 godina.

Procenat smrtnosti u odnosu na ukupan broj zaraženih iznosi 2,67 odsto.

J.B.

Statistika o koroni: prosek starosti preminulih 64 godine, tri četvrtine muškarci

Podaci o osobama preminulim od korona virusa u Srbiji pokazuju da je njihov prosek godina bio 64,12. Među 51 osobom koja je do sada u našoj zemlji preminula od posledica korona virusa 39 je muškaraca (76,47 odsto) i 12 žena (23,53 odsto). To su podaci objavljeni na Vladinom sajtu covid19.rs (https://covid19.rs) Podaci nadležnih pokazuju da je do sada korona virus potvrdjen kod 1.908 ljudi u Srbiji, a testirano je ukupno 7.360 osoba. Na bolničkom lečenju je 1.170. U poslednja 24 sata, prema podacima objavljenim danas u 15 časova, virus je potvrđen kod 284 lica, a u tom periodu je testirano…