Stranka slobode i pravde protiv izgradnje dino parka nedaleko od Slobodišta

Povodom početka izgradnje dino parka nedaleko od memorijalnog kompleksa Slobodište, na parceli uz Vatrogasni dom, reagovao je kruševački Odbor stranke slobode i pravde

– Protivimo se izgradnji zabavnog dino parka u neposrednoj blizini spomen kompleksa Slobodište. Nismo protiv izgradnje takvog parka u Kruševcu, ali smatramo da je trebalo da se nadje neka druga lokacija za to. Iako se on neće direktno graničiti sa Slobodištem mislimo da će samim tim što se tu nalaziti i što će biti zabavnog karaktera on narušiti mir kompleksa – kazala je na konferenciji za novinare portparolka kruševačkog odbora Stranke slobode i pravde Marija Ilić Paunović.

Prokomentarisala je i to što je za posao izgradnje dino parka ovdašnja Turistička organizacija izabrala kruševačko preduzeće Aleks – Gradnja 19 DOO.

– Zanimljivo je da se, prema podacima sa Portala javnih nabavki, ova firma kao jedini ili kao najpovoljniji ponudjač pojavljuje na više tendera. Zanimljivo je, takodje, da je reč o mladoj firmi. Prema podacima Agencije za privredne registre osnovana je u januaru ove godine, nakon što je u decembru prošle godine isti vlasnik zatvorio firmu Aleks Gradnja, koja je postojala od 2006. godine – navela je ona.

Predsednik ovdašnjeg Odbora Stranke slobode i pravde Ivan Mandić najvio je da će zbog velike parole koja stoji na zgradi Doma sindikata, na strani ka glavnoj ulici, a na kojoj piše „Hvala, Vučiću“, podneti privatnu tužbu protiv NN lica, a protiv Grada Kruševca tužbu zbog diskriminacije. Reč je o paroli koja na tom mestu stoji od februara ove godine kad je u Kruševcu, u okviru kampanje „Budućnost Srbije“ boravio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Mislim da građani Kruševca nemaju razloga da kažu: „Hvala, Vučiću“, niti su svi zahvalni. Lično kao građanin se osećam ugroženo zbog te poruke, svaki put kada tuda prodjem ona utiče na moju psihu i na moje emotivno stanje – kazao je Mandić pozvavši sugrađane „koji misle da je uvredljivo da u evropskom Pjongjangu stoji poruka podrške na platnu od deset metara bilo kome“ da se pridruže tužbi.

J.B.

